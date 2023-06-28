واجهة حضارية.. شواطئ الإسكندرية جاهزة لاستقبال الرواد في عيد الأضحى المبارك

أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، بقيادة الدكتور محمد عبدالرازق، إنهاء جميع الاستعدادات لاستقبال الرواد والمصطافين خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.

وعقد الدكتور محمد عبدالرازق اجتماعًا مع عمال الشواطئ المعينين للعمل على الشواطئ المجانية والعامة (عمال شماسي ومحصلين وعمال نظافة ومنقذين ومسعفين) أكثر من مرة خلال الأيام السابقة، لمتابعة آخر الاستعدادات لعيد الأضحى وموسم الصيف، وذلك بناءً على تعليمات محمد الشريف محافظ الإسكندرية لكافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لرفع درجة الاستعداد لاستقبال فترة إجازات عيد الأضحى المبارك وموسم الصيف الحالي.

وأكد عبدالرازق، في بيان، أن الشواطئ المجانية والعامة تستهدف شريحة كبيرة من المواطنين وهي التي تستحق كل الدعم وعلينا أن نوفر لهم كل سبل الراحة علي الشواطئ.

وحذر رئيس الإدارة عمال الشواطئ من أية محاولة لاستغلال الرواد وفرض الإتاوات عليهم وأنه لن يسمح بعودة تلك الظاهرة للشواطئ مرة أخرى، وطالب العمال بأن تكون الشواطئ واجهة حضارية تليق بمكانة الإسكندرية وشعبها وشدد علي ضرورة الاهتمام بنظافة دورات المياه وحسن استقبال الرواد.

وأوضح أن هناك خطة لانتشار كل مفتشي الإدارة على كافة شواطئ الإسكندرية بقطاعيها الشرقي والغربي لتحقيق أقصى درجات الانضباط وحل أي مشكلة فور حدوثها طبقا لتوجيهات محافظ الإسكندرية.

وأشار إلى التنسيق مع الأحياء لإصدار توجيهاتهم لإدارات الشواطئ بالأحياء للتأكد من ️جاهزية الشواطئ والكافتيريات لاستقبال الرواد، ووضع اللافتات الإرشادية والتحذيرية بالشواطئ، و️التأكد من توافر أدوات وحدة الإسعاف بكل شاطئ، و️التأكد من جاهزية منظومة الإنقاذ ورايات البحر وجاهزية الشواطئ بأدوات الإنقاذ (الجيت سكي -أبراج المراقبة -سترات النجاة -أطواق النجاة )، و️تفعيل منظومة الشكاوى عبر موقع الإدارة المركزية للسياحة والمصايف ومواقع التواصل الاجتماعي وأرقام الشكاوى لتلقي جميع الشكاوى الخاصة بالمحال العامة والشواطئ والكافتيريات والممرات، وتفعيل منظومة الإعلان عن نسب إشغال الشواطئ كل ساعتين على موقع الإدارة، وتوجيه الرواد إلى الشواطئ التي ما زالت تسمح نسب إشغالها باستقبالهم، ورفع كفاءة وصيانة معدات البحر من شماس وكراس وترابيزات وإمداد الشواطئ بمعدات إضافية استعدادا لارتفاع نسبة الإشغال خلال أيام العيد.

وناشدت الإدارة جميع رواد الشواطئ بضرورة التحلي بالإيجابية والإبلاغ عن أية مخالفة وقت حدوثها على الشاطئ وليس بعد المغادرة لنتمكن معا من القضاء نهائيا علي ظاهرة فرض الإكراميات على رواد الشواطئ وتعود شواطئنا للاستجمام وقضاء أطيب الأوقات.