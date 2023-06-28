في حال حدوث هجوم.. الرئيس البيلاروسي يكشف جديد استخدام الأسلحة النووية

كشف رئيس بيلاروس، ألكسندر لوكاشينكو، أنه يجري تطوير آلية استخدام الأسلحة النووية التكتيكية في حال حدوث عدوان خارجي على البلاد.

ونقلت وكالة "بيلتا" عن لوكاشينكو قوله، "جوليفيتش (رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة البيلاروسية) موجود هنا، تم تكليفه ووزير الدفاع ورئيس لجنة أمن الدولة بمهمة تحديد ترتيب استخدام هذه الأسلحة (النووية التكتيكية)، وأساس استخدامها هو الأوقات الصعبة، إذا ما تعرضنا لهجوم".

وأضاف "نفترض، فقط نفترض، يمكننا استخدامها (الأسلحة النووية التكتيكية) بالاتفاق مع روسيا. إليكم هذه الحجج الواهية: إنهم يستخدموننا وما إلى ذلك - هذا كله هراء. هذا ليس ممكنا ولا يمكن أن يكون. هذا سلاحنا، وسنستخدمه (إذا لزم الأمر)".

وأشار لوكاشينكو، إلى أنه أصر على نشر أسلحة نووية تكتيكية روسية في بيلاروس "حتى لا يقترب أحد إلى هنا".

وأوضح الرئيس البيلاروسي في وقت سابق، أن التهديد العسكري الغربي يحوم مرة أخرى فوق بيلاروس، وأن لدى بلاده كل القدرات التقنية اللازمة لصده ومحاربته.