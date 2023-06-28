صحف الإمارات اليوم.. 1.8 مليون يؤدون ركن الحج الأعظم.. البرهان يعلن وقف إطلاق النار في أول أيام عيد الأضحى.. وإنقاذ روسيا من حرب أهلية خطيرة

1.8 مليون يؤدون ركن الحج الأعظم

بحلول نهاية العام الجاري.. أوكرانيا تتسلم مقاتلات إف16

زيلينسكي: هناك أسباب لدعوة كييف إلى الانضمام للناتو

البرهان يعلن وقف إطلاق النار في أول أيام عيد الأضحى

بوتين يشكر الجيش: أنقذتم روسيا من “حرب أهلية”



سلّطت صحف الإمارات الصادرة صباح اليوم الأربعاء، الضوء على العديد من الأخبار الإقليمية والعالمية، منها أداء الحجاج مناسك الحج والحرب الروسية الأوكرانية.

ومن صحيفة "البيان"، أكدت الإمارات أهمية تبني المجتمع الدولي نهجاً استباقياً لمنع الإرهاب، مرحبة بعقد مجلس الأمن أمس، اجتماعاً بصيغة آريا (اجتماع غير رسمي)، حول تعزيز قدرات الدول الأعضاء لضمان اتباع نهج يراعي المنظور الجنساني في مكافحة الإرهاب.

عربيًا، ذكرت صحيفة "البيان"، أن حجاج بيت الله الحرام، وقفوا أمس، على صعيد عرفات وأدوا ركن الحج الأعظم، حيث توجه حجاج بيت الله الحرام مع إشراقة صباح أمس إلى صعيد عرفات لتأدية أهم أركان الحج، وهو الوقوف بعرفة، مفعمين بأجواء إيمانية يغمرها الخشوع والسكينة، ثم بدأ الحجاج مع غروب شمس يوم أمس، الإفاضة إلى مزدلفة ليبيتوا ليلتهم فيها قبل أن يتوجهوا إلى منى لرمي جمرة العقبة في أول أيام عيد الأضحى المبارك.

وأعلن وزير الحج والعمرة توفيق الربيعة، أمس، نجاح خطة تصعيد الحجاج إلى مشعر عرفات، مبيناً أن عدد الحجاج في حج هذا العام بلغ مليوناً و845 ألفاً و45 شخصاً، قدموا من أكثر من 150 دولة.

ووفقًا لصحيفة "الاتحاد"، نجحت المملكة العربية السعودية في تطبيق «التفويج الذكي» للحجاج هذا العام باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وذكرت صحيفة "الخليج"، أن قائد الجيش السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، أعلن وقف إطلاق النار من جانب واحد في أول أيام عيد الأضحى.

ومن صحيفة "الاتحاد"، لأول مرة منذ عام 2003، تستقبل ساحات الاحتفالات في المنطقة الخضراء ببغداد، المحتفلين بعيد الأضحى المبارك، فيما بدت شوارع العاصمة العراقية مزدهرة بالمحتفلين مع افتتاح عدد من معالمها التي بقيت مغلقة بشكل تام لأكثر من 20 عاماً.

وفي الشأن العالمي، ذكرت صحيفة "الإمارات اليوم"، أن أندريه يرماك مدير مكتب الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، قال إنه من المحتمل أن تبدأ كييف بتسلّم طائرات مقاتلة أمريكية الصنع من طراز "إف-16" بحلول نهاية العام الجاري.

كما نقلت أيضًا، ما قاله الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، حيث أشار إلى أن هناك أسباباً لتوجيه دعوة سياسية من الناتو لكييف للانضمام إلى الحلف في القمة المقبلة بفيلنوس.

أما صحيفة "الاتحاد"، فنقلت أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قال أمس، إن الجيش الروسي أوقف الحرب الأهلية وتصرف بوضوح وانسجام، مشيراً إلى أنه تحرك بشكل جماعي لإنهاء التمرد الذي قاده مؤسس مجموعة فاغنر العسكرية الخاصة يفجيني بريجوزين السبت الماضي.

ومن صحيفة "الإمارات اليوم"، نقلت وكالة بيلتا الرسمية للأنباء عن رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو قوله، الثلاثاء، إن رئيس ومؤسس مجموعة فاجنر العسكرية الروسية الخاصة يفجيني بريجوزين موجود الآن في بيلاروسيا.