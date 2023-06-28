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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

احذر منها حال السفر في العيد.. أبرز أعراض تلف بطارية السيارة

صدى البلد

تعتبر بطارية السيارة من أهم القطع في السيارة وتحتاج عناية ومتابعة دائمة خاصة عند السفر لمسافات طويلة مثل إجازة عيد الأضحى المبارك، فهي مثل باقي القطع الأخرى الموجودة في سيارتك ، لها عمر افتراضي محدد عندما ينتهي تتوقف عن العمل، أو بسبب العديد من العوامل المختلفة مثل سوء الاستعمال أو الظروف التشغيلية السيئة لها.

وتؤدي هذه العوامل الى تسريع العمر الافتراضي للبطارية وبالتالي يؤدي الى تلفها بسرعة، وأهم أعراض قرب تلف بطارية السيارة هي كالتالي :

أعراض تلف بطارية السيارة 

ظهور صدأ على وصلات البطارية

انتفاخ البطارية او حدوث تغييرات في شكلها من الأعلى أو من الجانب.

صعوبة تشغيل السيارة المتكرر

عدم استقرار كهرباء السيارة، وظهور مشاكل في الشحن

 

إطالة عمر البطارية الافتراضي وطرق الحفاظ عليها

يعتبر العمر الافتراضي لبطارية السيارة سنتين من تاريخ التركيب، وقد تصل الى 4 سنوات حسب الاستخدام، ويؤدي الاستخدام الصحيح والصيانة الدورية الى زيادة العمر الافتراضي للسيارة، ومن أهم وسائل إطالة عمر السيارة الافتراضي:

فحص الدينمو بفترة دورية والتأكد من الشحن الجيد لبطارية السيارة

فك أقطاب بطارية السيارة عند عدم تشغيل السيارة لمدة طويلة

عدم تشغيل أجهزة السيارة الداخلية في حالة إيقاف المحرك

تنظيف أصابع البطارية دائما من الصدأ الذي يتكون فوق أقطابها.

فحص الماء المقطر داخل البطارية من وقت لآخر.

 

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