مظاهر الاحتفال بعيد الأضحي المبارك في أول أيامه.. صور

رصدت عدسة موقع صدى البلد أحتفالات المواطنين في أول عيد الفطر المبارك عقب الأنتهاء من صلاة العيد مباشرة.

حيث أدي المواطنون الصلاة واتجهوا للأماكن المختلفة كالحدائق وكورنيش النيل وغيرها.

وظهرت الإحتفالات بإرتداء الملابس الجديدة وركوب الخيل والجمال وشراء الورد والبلالين وإلتقاط الصور التذكارية.

وجَّه الرئيس عبد الفتاح السيسي التهنئة للشعب المصري والأمة الإسلامية؛ بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وقال الرئيس السيسي - في تدوينة على صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي - "يطيب لي أن أتوجه بخالص التهنئة للشعب المصري والأمة الإسلامية، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، أعاده الله بالخير واليمن والبركات على مصر والمنطقة العربية بأكملها.. كل عام وأنتم بخير".



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