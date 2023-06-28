عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

حكم من فاتته جمرة العقبة الكبرى

صدى البلد

قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن من فاته رمي الجمرات في يوم النحر -يوم عيد الأضحى- لشدة الزحام في منى، فله أن يرمي ما فاته في أي يوم من أيام التشريق، حتى وإن كان آخر يوم ولا شيء عليه.

رمى الجمرات 

 يؤدي حجاج بيت الله الحرام رمي الجمرات بمنى اول يوم عيد الأضحى ، وذلك بعد أن مَنّ الله عليهم أمس الوقوف على جبل عرفات ركن الحج الأعظم، ثم قضائهم الليل في مشعر مزدلفة وقيامهم بـ رمي الجمرة الكبرى بمنى وهم ينعمون بالراحة والاطمئنان وسط منظومة من الإجراءات الصحية والتدابير الوقائية والخدمات المتكاملة التي هيأتها حكومة خادم الحرمين الشريفين ليؤدي ضيوف الرحمن مناسكهم بسلام آمنين.

وقام رجال الأمن بجهود مميزة من أجل التسهيل على حجاج بيت الله الحرام لوصولهم للمسجد الحرام.

رمي الجمرات 

ويؤدي الحجاج رمي الجمرات بمنى، وهذا الرمى له أيام محددة فيبدأ في يوم عيد الأضحى برمي 7 حصيات في جمرة العقبة الكبرى فقط، ثم يواصل الحجاج رمي الجمرات في أيام التشريق الثلاثة -الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من شهر ذي الحجة.

وإذا كان الحاج متعجلًا يجوز له أن يكتفى في رمي الجمرات في يومين فقط من أيام التشريق، وهما: الحادي عشر والثاني عشر من ذي الحجة، وعليه أن يغادر منى قبل غروب الشمس، لأن هناك مذهبًا فقهيًا يلزمه بالمبيت بمنى إن غربت عليه الشمس وهو لا يزال في منى، فعليه أن يمكث في منى للرمي في اليوم الثالث من أيام التشريق -الثالث عشر من ذي الحجة-.

رمي الجمرات حكم من فاتته جمرة العقبة الكبرى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

17 درجة مرة واحدة|الأرصاد تفجر مفاجأة بطقس أول أيام عيد الأضحى 2023

مشكلة في عصب القدم.. تطورات الحالة الصحية للفنان بيومي فؤاد

في عيد الأضحى.. السويد توافق على إحراق المصحف خارج مسجد بستوكهولم

مفاجأة.. فرج عامر يكشف صفقة تبادلية وشيكة بين الأهلي وبيراميدز

هذه البلاد لم تصلِ صلاة عيد الأضحى اليوم.. تعرف عليها

محمد منير يخضع لعملية جراحية في يوليو المقبل

فرج عامر يفجّر مفاجأة بشأن نجم الأهلي المحتمل

سيناريوهان.. حظوظ المنتخب الأولمبي للبعد عن شبح الخروج من كأس أمم إفريقيا

ترشيحاتنا

الأوقاف: 1.5 مليون جنيه قيمة جوائز ذوي الهمم بالمسابقة العالمية للقرآن الكريم

احذر.. حالات سحب شقق الإسكان الاجتماعي 2023

العثور على جثته بعد اختفائها 5 أشهر.. لغز مجهول في وفاة نجم شهير

المملكة تدعم استقرار روسيا.. تفاصيل مكالمة بوتين مع قائد «البحرين»

حبس عاطل يتاجر في الهيروين بالقاهرة

وزارة الزراعة: المجازر تواصل استقبال أضاحي المواطنين لنحرها مجانا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحذير للمواطنين| مرض خطير ينتشر بأيام العيد.. وهذه طرق الوقاية منه (إيه الحكاية؟)

ماذا يحدث لجسمك عند تناول شوربة الكوارع ؟.. لن تتوقع

إزالة السموم وإدرار البول أبرزها.. فوائد عصير القصب للكلى

في غيبوبة وتليفونها اتقفل.. شاب يبحث عن والدته المصرية المفقودة في الحج

فيديو

عارضة أزياء جزائرية تبكي بسبب تعرضها لموقف صادم.. فيديو

حلال فيه الـ 9 شهور.. كواليس الطيار الذي حقق حلم والدته وقاد بها إلى المدينة المنورة

محمد رمضان يطرح أغنية جديدة نيسيسار.. فيديو

فيديو لشيخ مزعوم يثير الجدل بطلب لمتابعيه.. القصة كاملة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: 10سنوات من التحديات والمزيد من الإنجازات

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: لغز فاغنر والجنجويد !

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: فقه الأضحية ومقاصدها التربوية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: قهوة وقرص ليريكا على متن الغواصة تيتان

هند عصام

هند عصام تكتب : مغامرة تيتان ولغز الأميرة المنحوسة

د جمال عبد ربه

جمال عبد ربه يكتب: دكتور عويضة وحلم الذهب الأبيض

نهال علام

نهال علام تكتب: قمة الميثاق التمويلي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الذكاء الاصطناعي والروبوتات القاتلة

اﻟﻤﺰﻳﺪ