راندا العدوى: نسب إشغالات عيد الأضحى تنعش فنادق مصر

قالت الخبيرة السياحية الدكتورة راندا العدوى ، أن السياحة الداخلية حققت نسب اشغال سياحي بفنادق مصر بنسب مذهلة الفترة الراهنة انعشتها وهو المتوقع في ظل حراك سياحي داخلي خاصة مدن السواحل شرم الشيخ والغردقة والاسكندرية.

أوضحت راندا لـ"صدى البلد" ، أن نسب الإشغال السياحي تقدر بشكل متفاوت بين مقصد سياحي واخر ولكنها شهدت ارتفاع حيث تقارب نسبة الـ 90% ، موضحة انها نسب منطقية نتيجة أجازة العيد ، والاقبال المتزايد نتيجة فترة الاجازات في مصر والعالم.

أشارت الخبيرة السياحية ، الي أن المقصد السياحي المصري دائما متجدد بمنتجاته السياحية التى تلبي كافة رغبات الزوار والسائحين مابين المنتج السياحي الترفيهي و الثقافي ، على جانب آخر تشهد القاهرة حراكا سياحيا داخلين في المتاحف المصرية .

لفتت الخبيرة السياحية ، أن المشهد السياحي أصبح يسير وفق منظومة وخطة دقيقة وضعت من قبل وزارة السياحة والآثار وترويج مصر سياحيا الذى صعد بالارقام السياحية الى مؤشرات مستقرة ومتزايدة بالاضافة الي حجم التاريخ و الحضارة الذى لاقي رواجا اعلاميا مؤخرا عبر الاكتشافات الاثرية.