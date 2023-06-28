لجان سرية تفتش على المطاعم والفنادق السياحية في عيد الأضحي

تتحرك الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بوزارة السياحة والآثار ، نحو ظبط وانضباط الخدمات المقدمة للسائحين داخل الفنادق والمنشآت السياحية على مستوي مصر .

وتشدد وزارة السياحة والآثار قبضتها الرقابية خلال فترة عيد الأضحي المبارك عبر إرسال لجان تفتيش سرية تجوب المحافظات السياحية للتأكد من التزامها بضوابط تشغيل الفنادق والمنشآت الفندقية حرصا على سلامة السائحين والزائرين .

وقال مصدر مطلع بوزارة السياحة والآثار لـ"صدى البلد" ، إن لجان التفتيش لاتقتصر فقط على الاجازات و الأعياد وان الوزارة تضع نصب أعينها اتاحة تجربة سياحية مميزة وآمنة للسائحين والمصريين .

وأشار المصدر إلي أن الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر تهدف إلى تحقيق نمو سريع في صناعة السياحة يتراوح ما بين 25% إلى 30% سنوياً، وترتكز على تحسين مناخ الاستثمار السياحي بها وزيادة عدد الغرف الفندقية ، وإتاحة الوصول للمقصد السياحي المصري بصورة أكبر ومضاعفة عدد مقاعد الطيران القادمة لمصر، وكذلك العمل على تطوير تجربة السائحين .