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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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صفاء أبو السعود تفتح صندوق ذكرياتها: دخلت الفن صدفة.. وهذا سبب جماهيرية محمد رمضان| فيديو

الفنانة صفاء أبو
الفنانة صفاء أبو السعود

حلت الفنانة صفاء أبو السعود ضيفة على فضائية “إكسترا نيوز”، تحدثت عن عدة موضوعات تتعلق بالفن وعن حياتها قبل دخوله إضافة إلى بعض الموضوعات العامة، وفي هذا التقرير نعرض لكم أبرز ما قالت:

 

دخلت الفن صدفة.. وكنت أريد العودة إلى المنصورة

 

قالت الفنانة صفاء أبو السعود، إن طفولتها و نشأتها فرقت في حياتها الفنية، مضيفة أنها بدأت في المنصورة، ووالدها ضابط شرطة، وترقى حتى أصبح يعمل في مقر وزارة الداخلية.

 

وأضافت صفاء أبو السعود، أنها عندما أتت إلى القاهرة مع والدها، فوجئت بـ "زحمة القاهرة"،  وكانت تريد العودة إلى بلدها المنصورة.

 

صفاء أبو السعود: الفن لم يكن في بالي تماماً


وتابعت صفاء أبو السعود: "أن الفن لم يكن في بالها تماماً، و كانت تريد أن تصبح طبيبة، وأن دخولها الفن كان صدفة".

 

صفاء أبو السعود: تابعت دراما رمضان وأبهرني منها جعفر العمدة

 

قالت الفنانة صفاء أبو السعود، إنها تابعت الدراما في رمضان، وأعجبت بدور الفنانة منى زكي، ودور الفنانة نيللي كريم، بالإضافة إلى أنها أبهرت بمسلسل "جعفر العمدة".

 

وأضافت  أن الفنانة إيمان العاصي قامت بطفرة في أدائها وتمثيلها، متابعة: "لأول مرة إيمان تصبح بهذا الثقل".

 

بحب تمثيل محمد رمضان أكثر من غنائه 

 

وقالت  صفاء أبو السعود، إن الفنان محمد رمضان لديه حضور كبير، وحضوره يجعل المشاهد يرغب في مشاهدته، مؤكدة أنها تحب الفنان محمد رمضان في التمثيل أكثر من الغناء.

 

بدايتي كانت من خلال مسلسل إذاعي مع الفنان عمر الحريري

وقالت صفاء أبو السعود، إن بدايتيها كانت من خلال مسلسل إذاعي مع الفنان عمر الحريري والقديرة كريمة مختار، لافتة إلى أنها تعشق هذه الأعمال الفنية كونها كانت مع نجوم محبوبين لها، وأيضا لان هذين العمل يمثل البداية لها.


وأضافت صفاء أبو السعود، أنه لم يكن في الحسبان العمل الفنى، بل كان صدفة.

 

أشكر السيدة انتصار السيسي على تكريمي في احتفالية يوم المرأة

 

وتقدمت الفنانة صفاء أبو السعود، بالشكر للسيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية، قائلة: "أشكر السيدة انتصار السيسي على تكريمي في احتفالية يوم المرأة".

 

 

 

 

 

صفاء أبو السعود المنصورة القاهرة جعفر العمدة إيمان العاصي محمد رمضان الفنان عمر الحريري انتصار السيسى

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