بيان عاجل من الخارجية الصينية بشأن تصريف اليابان المياه النووية

قالت ماو نينج، المتحدثة باسم الخارجية الصينية، اليوم، إن موقف الصين بشأن تصريف اليابان مياهها النووية ثابت، وأن تصريف المياه الملوثة نوويا يجب أن يخدم المصلحة المشتركة للمجتمع الدولي، وليست مسألة خاصة للجانب الياباني فقط.

وأكدت ماو نينج خلال مؤتمر صحفي، أن الجانب الصيني يحث الجانب الياباني على مواجهة مخاوف المجتمع الدولي، والتوقف عن الترويج لخطة التصريف البحري بالقوة، والتخلص من المياه الملوثة بالأسلحة النووية بطريقة علمية وآمنة.

وأضافت الناطقة باسم الخارجية الصينية، الصين تأمل في أن تتمسك أمانة الوكالة الدولية للطاقة الذرية بمبادئ الموضوعية والكفاءة المهنية والحياد، وتحترم وتتبنى بالكامل آراء الخبراء من جميع الأطراف في مجموعة العمل الفنية.