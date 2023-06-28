روسيا تحاصر فاجنر في سوريا وأفريقيا

قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، اليوم، إن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أرسل مبعوثين لسوريا وأفريقيا للسيطرة على إمبراطورية فاغنر.

وذكرت الصحيفة الأمريكية، أن بوتين سعى لطمأنة سوريا ودول أفريقية باستمرار التعاون بعد تمرد فاغنر.

وأضاف وول ستريت، تقديرات استخباراتية تشير إلى انتشار 6000 عنصر من فاغنر في سوريا وأفريقيا، كما أن واشنطن تمتلك فرصة للتحرك في أفريقيا بعد تمرد فاغنر.

وأضافت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، أن مبعوث روسي حث سوريا على منع مغادرة قوات فاغنر دون تنسيق مع موسكو.

وتابعت، مقاتلو فاغنر في سوريا امتثلوا لتعليمات بالتوجه إلى قاعدة في اللاذقية.

وقالت وول ستريت جورنال، موسكو طلبت من مقاتلي فاغنر في مالي بالبقاء في مواقعهم أو مواجهة العقاب.