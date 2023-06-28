جيروم باول: اقتصاد الصين لم يعد بالشكل المتوقع بعد جائحة كورونا

قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، اليوم، إن الصين من أهم الاقتصادات ومن أكبر شركائنا التجاريين.

وأكد جيروم باول، خلال جلسة حوارية بمشاركة رؤساء البنوك المركزية في أميركا واليابان والاتحاد الأوروبي، أن الاقتصاد الصيني لم يقوى بالشكل المتوقع بعد جائحة كورونا.

وقال رئيس الفيدرالي الأمريكي، لا أؤكد ولا أنفي إمكانية رفع الفائدة في الاجتماع المقبل، مضيفا، أن سوق العمل قوي والوظائف مستمرة في النمو.

وأشار باول إلي أننا نحتاج إلي 18 شهرا لملاحظة تدني مستوى التضخم، وخاصة بعد أن لاحظنا تدنيًا في تضخم السلع بسبب تحسن سلاسل التوريد.

وتابع، علينا التركيز على تأثير قرارات رفع نسبة الفائدة.