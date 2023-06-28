عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

خصم 33% على موبايل انفينيكس Smart 6 بشريحتي اتصال

Infinix Smart 6
Infinix Smart 6

تطرح شركة "إنفينيكس" Infinix سلسلة هواتف "سمارت" للطبقة المتوسطة الموفرة في الميزانية، لذلك تقدم من خلال هذه السلسلة المواصفات الأساسية التي تهم هذه الفئة من المستهلكين، ومن أفضل هذه الهواتف "سمارت 6" الذي يأتي بتصميم راقي يوحي وكأنه بريميوم رغم أنه مصنوع من البلاستيك لكنها خامة جيدة جدا.

ويتوفر هاتف  إنفينيكس  سمارت 6 على إحدى المنصات للتجارة الإلكترونية بخصم كبير يصل إلى 33% من سعره الأصلي، وأصبح معروض حاليا للبيع بسعر 3,999 جنيه فقط، مع ذاكرة عشوائية وسعة تخزين 2 جيجابايت رام و 32 جيجابايت روم على التوالي، إليك المواصفات الكاملة للجهاز.

Infinix Smart 6

مواصفات Infinix Smart 6

يأتي  إنفينيكس  مع شاشة عرض IPS LCD مقاس 6.6 بوصة دقة وضوح 720x1600 بكسل كثافة بكسلات  266 لكل بوصة، نسبة شاشة إلى هيكل 83.1%.

يتم تشغيل الهاتف من خلال وحدة معالجة مركزية من Unisoc SC9863A بدقة تصنيع 28 نانو، ثماني النوى بتردد ميقاتي أعلى 1.8 جيجاهرتز، شريحة معالجة الرسوميات الجرافيك من IMG8322 تقترن مع 2 جيجابايت رام من الذاكرة العشوائية وسعة تخزين 32 جيجابايت روم، يمكن زيادتها من خلال microSDXC.

كاميرا 108 ميجابيكسل .. إنفينيكس تعلن رسميا عن Infinix Note 30 5G 

مزايا جبارة وسعر مفاجأة.. إنفينيكس تتألق من جديد بـ Infinix Note 30 5G

يحزم الهاتف بطارية مدمجة غير قابلة للإزالة سعة 5000 مللي أمبير في الساعة وتشحن بقدرة 10 وات فقط، نظام التشغيل أندرويد 11 وواجهة المستخدم إصدار XOS 7.6، أما بالنسبة للأبعاد فيأتي مع طول 165.6 ملم و عرض 76.4 ملم وسمك 9.1 ملم.

بالنسبة لامكانيات التصوير الفوتوغرافي، نجد إعداد ثنائي للكاميرات في الخلفية مع مستشعر رئيسي بدقة 8 ميجابكسل وكاميرا ثانية للعمق بدقة 0.8 ميجابكسل، وكاميرا سيلفي بدقة 5 ميجابكسل، مع فلاش ليد في اللوحة الخلفية.

إنفينيكس Infinix سمارت Infinix Smart 6

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارتفاع شديد لـ الدولار الأمريكي بعد إعلان الفيدرالي

تهريب ملايين الجنيهات خارج البلاد | قرار عاجل بشأن متهمي القضية الشهيرة

إعلان عاجل من رئيس وزراء السويد بشأن حرق القرآن أول أيام العيد

أوهمني بشقة والزواج| الطالبة الضحية: عامل السوبر ماركت أقام معي علاقة مرتين

في عيد الأضحى.. السويد توافق على إحراق المصحف خارج مسجد بستوكهولم

أين تذهب حصى رمي الجمرات بعد رميها وكم عددها؟ معلومة لا يعرفها كثير

الموسم المقبل | مفاجأة في عقد أوسوريو مع الزمالك

أحمد حسن يعلن المبلغ المقدم من شيفيلد يونايتد الإنجليزي لضم مصطفى محمد.. مفاجأة

موضوعات متعلقة

عرض العيد.. خصم 22% على هاتف شاومي Redmi 10

خصم 18% لجوال Motorola Moto G73 5G بالإمارات

نسخة من ساعات آبل وبطارية 7 أيام.. Noise تطلق ColorFit Vision 3

الـiPhone وحساب Google يتجسس على كل خطواتك.. إليك طريقة إيقاف تعقبه

أخيرا.. هواتف "هواوي" تحصل على 5G بهذه الطريقة

يوتيوب تنافس نتفليكس بخاصية جديدة لألعاب الأونلاين

عروض العيد.. خصم 30% على هاتف Oppo A16 ثنائي الشريحة

ريلمي وOneplus تطرحان هواتف بذاكرة عشوائية 24 GB رام

ترشيحاتنا

شولتس: تمرد فاغنر كشف ضعف النظام الروسي

أزهري يكشف كيفية توزيع الأضحية يوم العيد .. فيديو

متكتّرش منها .. قطعة في اللحمة تصيبك بـ سرطان القولون

رماهم في القمامة .. تفاصيل جديدة بشأن سرقة عمرو ياسين

تغيير اضطراري وبطاقة حمراء.. المنتخب الأولمبي يحافظ على تقدمه أمام مالي

وست هام يوافق على عرض آرسنال لـ ضم رايس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عمرو دياب يقضي العيد مع أبو هشيمة وياسين بونو في كان | صور

مسلسل أزمات الدراويش يتواصل| المحكمة الدولية تصدر قرارا عاجلا ضد الإسماعيلي

لماذا يجب عليكِ وضع عملة معدنية فى الفريزر؟.. اعرفي السبب

تناول الكبدة فى العيد يحميك من هذه الأمراض .. خبير يكشف التفاصيل

فيديو

شذى حسون تطرح كليب أغنيتها على ما أظن.. فيديو

بعد أزمة لوسي | محمد رياض يكشف حقيقة إيذائه بسبب الجن هايم

مرض خطير ينتشر في أيام العيد .. تحذير مهم من جمال شعبان

نسمع بعض| أحمد إبراهيم : اختيار عمرو دياب لمزيكتي أهم جايزة ليا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: 10سنوات من التحديات والمزيد من الإنجازات

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: لغز فاغنر والجنجويد !

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: فقه الأضحية ومقاصدها التربوية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: قهوة وقرص ليريكا على متن الغواصة تيتان

هند عصام

هند عصام تكتب : مغامرة تيتان ولغز الأميرة المنحوسة

د جمال عبد ربه

جمال عبد ربه يكتب: دكتور عويضة وحلم الذهب الأبيض

نهال علام

نهال علام تكتب: قمة الميثاق التمويلي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الذكاء الاصطناعي والروبوتات القاتلة

اﻟﻤﺰﻳﺪ