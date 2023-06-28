خصم 33% على موبايل انفينيكس Smart 6 بشريحتي اتصال

تطرح شركة "إنفينيكس" Infinix سلسلة هواتف "سمارت" للطبقة المتوسطة الموفرة في الميزانية، لذلك تقدم من خلال هذه السلسلة المواصفات الأساسية التي تهم هذه الفئة من المستهلكين، ومن أفضل هذه الهواتف "سمارت 6" الذي يأتي بتصميم راقي يوحي وكأنه بريميوم رغم أنه مصنوع من البلاستيك لكنها خامة جيدة جدا.

ويتوفر هاتف إنفينيكس سمارت 6 على إحدى المنصات للتجارة الإلكترونية بخصم كبير يصل إلى 33% من سعره الأصلي، وأصبح معروض حاليا للبيع بسعر 3,999 جنيه فقط، مع ذاكرة عشوائية وسعة تخزين 2 جيجابايت رام و 32 جيجابايت روم على التوالي، إليك المواصفات الكاملة للجهاز.

Infinix Smart 6

مواصفات Infinix Smart 6

يأتي إنفينيكس مع شاشة عرض IPS LCD مقاس 6.6 بوصة دقة وضوح 720x1600 بكسل كثافة بكسلات 266 لكل بوصة، نسبة شاشة إلى هيكل 83.1%.

يتم تشغيل الهاتف من خلال وحدة معالجة مركزية من Unisoc SC9863A بدقة تصنيع 28 نانو، ثماني النوى بتردد ميقاتي أعلى 1.8 جيجاهرتز، شريحة معالجة الرسوميات الجرافيك من IMG8322 تقترن مع 2 جيجابايت رام من الذاكرة العشوائية وسعة تخزين 32 جيجابايت روم، يمكن زيادتها من خلال microSDXC.

يحزم الهاتف بطارية مدمجة غير قابلة للإزالة سعة 5000 مللي أمبير في الساعة وتشحن بقدرة 10 وات فقط، نظام التشغيل أندرويد 11 وواجهة المستخدم إصدار XOS 7.6، أما بالنسبة للأبعاد فيأتي مع طول 165.6 ملم و عرض 76.4 ملم وسمك 9.1 ملم.

بالنسبة لامكانيات التصوير الفوتوغرافي، نجد إعداد ثنائي للكاميرات في الخلفية مع مستشعر رئيسي بدقة 8 ميجابكسل وكاميرا ثانية للعمق بدقة 0.8 ميجابكسل، وكاميرا سيلفي بدقة 5 ميجابكسل، مع فلاش ليد في اللوحة الخلفية.