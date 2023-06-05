بـ 4099 جنيها فقط.. أفضل موبايل Infinix في مصر

اشتهرت شركة إنفينيكس Infinix أنها تحاول إرضاء محبيها من خلال هواتف رخيصة الثمن، لكن مع مواصفات مناسبة في ذات الوقت، ومن أفضل هذه الهواتف هاتف Infinix Hot 20i ، الذي تنافس به الشركة بشدة شركات مثل سامسونج وشاومي.

هاتف Infinix Hot 20i

يعمل هاتف Infinix hot 20i بمعالج ثماني النواة (4x2.0 GHz Cortex-A53 & 4x1.5 GHz Cortex-A53).

ويأتي هاتف Infinix Hot 20i بشاشة قياس 6.6 بوصة و بدقة 720 * 1612 بكسل من نوع IPS LCD.

ويعمل هاتف Infinix Hot 20i مع معالج من إنتاج شركة ميدياتيك التايوانية من نوع MT6762G Helio G25 (12 nm) مقترنا بذاكرة تخزين سعة 64 جيجا مع 3 جيجا رام (أو) 128 جيجا مع 4 جيجا رام.

ويقدم كاميرا خلفية بدقة 13 + 2 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/1.8 للأولي و الكاميرا الأمامية 8 ميجا بكسل.

ويضم هاتف Infinix بطارية كبيرة بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة، ويعمل بنظام التشغيل اندرويد 12.

ويبلغ سعر هاتف Infinix Hot 20i في السوق المصري حوالي 4099 جنيها مصريا.