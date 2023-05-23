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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

لأصحاب الرواتب القليلة والمعاشات..أرخص هواتف Infinix في مصر

لأصحاب الرواتب القليلة
لأصحاب الرواتب القليلة والمعاشات..أرخص هواتف Infinix في مصر

استطاعت إنفينيكس Infinix شركة الهواتف الصينية التي استطاعت منافسة اشهر شركات الهواتف فى العالم مثل سامسونج و هواوى و اوبو و شاومى من خلال تقديم هواتف رخيصة ذات جودة و لها قيمة.


هاتف Infinix Smart 6 HD

 

يتميز هاتف إنفينيكس  Infinix Smart 6 HD بشاشة قياس 6.6 بوصة ، بجودة عرض HD+ ، ومعدل سطوع يبلغ 500 شمعة مع وجود نوتش في منتصف الشاشة ليضم الكاميرا الأمامية.

ويقدم هاتف Infinix Smart 6 HD بوحدة كاميرا خلفية مربعة، تأتي الكاميرا الرئيسية منها بدقة 8 ميجابكسل، مع وجود فلاش LED ، بجانب وجود كاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل لالتقاط صور السيلفي ومكالمات الفيديو.

يعمل هاتف Infinix Smart 6 HD بمعالج من إنتاج شركة ميديا تيك التايوانية، نوع Helio A22 مقترنا بذاكرة وصول عشوائي سعة 2 جيجا بايت  قابلة للزيادة بسعة 2 جيجا بايت أخرى، كما يوجد ذاكرة تخزين داخلية بسعة 32 جيجا قابلة للتوسعة حتى 512 جيجا بايت عبر فتحة بطاقة microSD .

ويحتوي على بطارية عملاقة سعة 5000 مللي أمبير مع دعم الشحن بقوة 10 وات، كما يدعم هاتف Infinix Smart 6 HD بعض مميزات الاتصال الأخرى، مثل وجود شريحتي اتصال ودعم 4 G VoLTE و WiFi و Bluetooth ومنفذ USB صغير.

يبلغ سعر هاتف Infinix Smart 6 HD في مصر 3194 جنيه مصري.

 

هاتف Infinix Smart 6 Plus

 

يعمل هاتف إنفينيكس infinix Smart 6 Plus، بواسطة معالج رباعي النواة من إنتاج شركة ميدياتك التايوانية نوع Helio G25، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 3 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 جيجابايت، قابلة للزيادة عبر فتحة مخصصة لبطاقات الذاكرة الخارجية microSD مقترنا بما يصل إلى 512 جيجابايت، وذاكرة وصول عشوائي بسعة 6 جيجابايت.

يقدم هاتف إنفينيكس الجديد Smart 6 Plus، كاميرا خلفية رئيسية بدقة 8 ميجابكسل، مصحوبة بعدسة AI بدقة 0.08 ميجابكسل، تدعم القدرة على تسجيل مقاطع فيديو بدقة 1080 بكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية لالتقاط صور السيلفي ومكالمات الفيديو بدقة 5 ميجابكسل.

يحتوي هاتف infinix Smart 6 Plus على بطارية بسعة 5000 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 10 وات.

يبلغ سعر هاتف Infinix Smart 6 Plus في مصر 3179 جنيه مصري.

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هاتف Infinix Smart 7

 

يتميز هاتف Infinix Smart 7 بسعره الرخيص ، كما  يتميز بتصميم فريد من نوعه على شكل "أمواج" على ظهره مغطى برذاذ الفضة الأيونية لإحساس أكثر فخامة كما أنه مضاد للجراثيم بنسبة 99٪.
يحتوي ظهر الهاتف على كاميرا خلفية، والتي تضم أيضًا ماسح بصمات الأصابع، وفي الوقت نفسه ، تتميز الواجهة الأمامية بشاشة قياس 6.6 بوصة عالية الدقة + و تبلغ ذروة سطوع 500 شمعة في المتر المربع ونوتش في الأمام.

ويعمل هاتف Infinix Smart 7 بمعالج Unisoc SC9863A SoC مقترنا بذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 4 جيجا بايت وذاكرة تخزين داخلية 64 جيجا بايت.  ويمكن توسيع الذاكرة فعليًا بما يصل إلى 3 جيجابايت من خلال توسيع ذاكرة الوصول العشوائي.  
و يتم تشغيل هاتف Infinix Smart 7 بواسطة بطارية ضخمة تبلغ سعتها 6000 مللي أمبير في الساعة (لا يوجد شحن سريع للأسف) ، وهو أعلى بحوالي 20 % من معظم الهواتف ذات الميزانية المحدودة ضمن هذه الفئة.

و يقدم هاتف Infinix Smart 7 بكاميرا 13 ميجابيكسل وعدسة AI ، بينما يحتوي على كاميرا أمامية بدقة 5 ميجابيكسل لتصوير السيلفي ومكالمات الفيديو.

تشمل الميزات الأخرى ، أن الهاتف يعمل بواجهة المستخدم XOS 12 الذي يعمل بنظام التشغيل Android 12 من خارج الصندوق ، وبطاقة SIM مزدوجة وفتحة بطاقة microSD ، ومنفذ USB من النوع C ، و 4G VoLTE مزدوج ، وبلوتوث 4.2.  


يبلغ سعر هاتف Infinix Smart 7 بسعر 4299 جنيه مصري.

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