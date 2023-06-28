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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

شروط نحر الأضحية وما يجزئ منها.. فيديو

الاضحية
الاضحية

قال يوسف محمد عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى، إن الأضحية من شعائر الإسلام، عن أنس بن مالك وبه قال: ضحى النبي -صلى الله عليه وسلم- بكبشين أملحين أقرنين، ذبَحهما بيده وسمى وكبَّر، ووضع رجله على صفاحهما، قال رحمه الله: الأملح الأغبر، وهو الذي فيه سواد وبياض.

وأضاف:" شروط الأضحية أن تكون من بهيمة الأنعام، لقوله سبحانه ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكر اسم الله على بهيمة الأنعام ، والشرط الثاني أن تكون بالغة للسن المحدد شرعا، والمعتبر في الأضحية السمن ووفرة اللحم، وأن تكون سليمة من العيوب وألا يجزئ فيها العوراء ولا العرجاء ولا المريضة، ومن الشروط المعتبرة في الأضحية أن يكون الذبح في  الوقت المحدد شرعا.


وتابع: الذبح بعد صلاة عيد الأضحى المبارك، ولقول النبي من ذبح قبل الصلاة فإنما ذبح لنفسه، وآخر وقت للأضحية بغروب شمس آخر أيام التشريق رابع أيام عيد الأضحى المبارك.


شروط الأضحية

يشترط فى الأضحية عدة شروط وهي أن تكون مِن بَهيمة الأنعام وهى الإبل والبقر والجاموس والغنم ضأنا أو معزًا، فإن ضحى بغير هذه الأصناف لم يجزه عن الأضحية، ولو ضحى بالطيور لا يصح، كما أن هناك شرطًا هاما ينبغي على المُضحي مراعاته عند ذبح الأضحية حتى يُحصل ثوابها، وهو نية الأضحية، لأن الذبح قد يكون لقصد الحصول على اللحم فحسب، وقد يكون تقربًا لله تعالى، والفعل لا يقع قربة إلا بالنية.

ويشترط أَنْ تَبْلُغَ سِنَّ التَّضْحِيَةِ، أو بلغت السن المعتبرة شرعًا بِأَنْ تَكُونَ ثَنِيَّةً أَوْ فَوْقَ الثَّنِيَّةِ مِنَ الإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْمَعْزِ ، وَجَذَعَةً أَوْ فَوْقَ الْجَذَعَةِ مِنَ الضَّأْنِ ، فَلا تُجْزِئُ التَّضْحِيَةُ بِمَا دُونَ الثَّنِيَّةِ مِنْ غَيْرِ الضَّأْنِ ، وَلا بِمَا دُونَ الْجَذَعَةِ مِنَ الضَّأْنِ.

وبيانها كالتالى: المسنُّ مِن الإبل: ما أتمَّ خمس سنين ودخل في السادسة ، والمُسنُّ من البقر: ما أتمَّ سنتَين ودخَل في الثالثة ، والمُسنُّ مِن المعز: ما بلغ سنَة ودخَل في الثانية ، ويُجزئ الجذع من الضأن وهو: ما بلَغ ستَّة أشهر ودخَل في السابع.

ويشترط أن تكون الأضحية خالية أو من العيوب وهى التى تنقص اللحم منها، وهى كثيرة ومنها: العمياء- العوراء البين عورها وهى التى ذهب بصر إحدى عينيها، وخالف الحنابلة فقالوا هى التي انخسفت عينها أى زالت فلو بقيت مع عدم رؤيتها بها أجزأه – مقطوعة اللسان بالكلية أو ما ذهب منه جزء يسير – الجدعاء وهى مقطوعة الأنف – مقطوعة الأذنين أو إحداهما أو ما قطع من أذنها مقدار كثير وقدر الكثير بالثلث – العرجاء البين عرجها وهي التى لا تمشى إلى المذبح أو لا تسير مع صواحبها – المريضة البين مرضها لمن يراها – الجذماء وهى مقطوعة اليد أو الرجل – مقطوعة الإلية ).
 

الأضحية شروط الأضحية عيد الأضحى المبارك - يوم عيد الأضحى

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