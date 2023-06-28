رامز جلال وأكرم حسني في مقلب كوميدي مع بيومي فؤاد داخل الطائرة

نشر الفنان رامز جلال، فيديو كوميدي برفقه الفنان أكرم حسني، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وظهر رامز جلال وهو يقوم بملقب في الفنان بيومي فؤاد، أثناء نومه داخل الطائرة، وعلق كاتبًا: “بيومي مينفعش قطة تصحيه، ده محتاج أسد”.

يذكر أنه كشف الفنان بيومى فؤاد عن تطورات حالته الصحية بعد تعرضه إلى أزمة شديدة فى القدم بسبب زيادة وزنه.

وقال بيومى فؤاد فى تصريحات صحفية أنه يعانى من مشكلة فى عصب القدم بسبب زيادة الوزن ويسعى إلى العلاج بالخارج مع محاولة لانقاص وزنه.

بيومى فؤاد

أكد الفنان بيومي فؤاد، انه يعاني من بعض المشكلات في قدمه وظهره، وانه قرر الاستراحة فترة.