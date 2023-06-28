عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

رامز جلال وأكرم حسني في مقلب كوميدي مع بيومي فؤاد داخل الطائرة

رامز جلال وبيومي
رامز جلال وبيومي فؤاد

نشر الفنان رامز جلال، فيديو كوميدي برفقه الفنان أكرم حسني، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وظهر رامز جلال وهو يقوم بملقب في الفنان بيومي فؤاد، أثناء نومه داخل الطائرة، وعلق كاتبًا: “بيومي مينفعش قطة تصحيه، ده محتاج أسد”.

يذكر أنه كشف الفنان بيومى فؤاد عن تطورات حالته الصحية بعد تعرضه إلى أزمة شديدة فى القدم بسبب زيادة وزنه.

وقال بيومى فؤاد فى تصريحات صحفية أنه يعانى من مشكلة فى عصب القدم بسبب زيادة الوزن ويسعى إلى العلاج بالخارج مع محاولة لانقاص وزنه.

بيومى فؤاد

أكد الفنان بيومي فؤاد، انه يعاني من بعض المشكلات في قدمه وظهره، وانه قرر الاستراحة فترة.

الفنان رامز جلال رامز جلال الفنان اكرم حسني اكرم حسني بيومي فؤاد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارتفاع شديد لـ الدولار الأمريكي بعد إعلان الفيدرالي

صدمة لـ الزمالك وبيراميدز .. قرار عاجل في اتحاد جدة بشأن طارق حامد

إعلان عاجل من رئيس وزراء السويد بشأن حرق القرآن أول أيام العيد

أوهمني بشقة والزواج| الطالبة الضحية: عامل السوبر ماركت أقام معي علاقة مرتين

رماهم في القمامة .. تفاصيل جديدة بشأن سرقة عمرو ياسين

تهريب ملايين الجنيهات خارج البلاد | قرار عاجل بشأن متهمي القضية الشهيرة

في عيد الأضحى.. السويد توافق على إحراق المصحف خارج مسجد بستوكهولم

بيان عاجل من أمريكا بشأن حرق القرآن في السويد

موضوعات متعلقة

بعد فوز الأوليمبي على مالي .. فزّورة من مهيب بـ بوست مثير

أحسن .. شوبير يوجه رسالة مهمة إلى تريزيجيه لهذا السبب

خالد النبوي يهنئ المتابعين بعيد الأضحى برفقة نجله نور

هاشتاج العجول الهربانة يتصدر تويتر .. شاهد التعليقات والصور

كهربا يحتفل بعيد الأضحي برفقه شقيقته.. شاهد

بالأحمر الجذاب | ياسمين صبري تخطف الأنظار برشاقتها .. شاهد

توفي أول يوم العيد.. محمد هنيدي يتذكر الراحل علاء ولي الدين

إمام عاشور يحتفل بـ عيد الأضحى على طريقته .. شاهد

ترشيحاتنا

عملت في جوزها محضر لـ سبب صادم بـ إمبابة

تعرف على أصغر سيارة من أوبل في مصر

عروض العيد.. خصم 39% على جوال هواوي Huawei Nova 9 في السعودية

نكلّم شيرين آه يا ليل| آخر محادثة في حياة علاء ولي الدين

مصر للطيران تعلن موعد عودة حجاج بيت الله الحرام.. وتحدد شرطًا مهمًا

مفاجأة صادمة .. مقتل حشد عسكري أمريكي في ضربة روسية بأوكرانيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عائد 22‎%‎ | أعلى 4 شهادات ادخارية في البنوك الحكومية.. مرتفعة وثابتة

لتجنب المشكلات.. انتبه من شرب القهوة بعد اللحمة

متكتّرش منها .. قطعة في اللحمة تصيبك بـ سرطان القولون

عمرو دياب يقضي العيد مع أبو هشيمة وياسين بونو في كان | صور

فيديو

شذى حسون تطرح كليب أغنيتها على ما أظن.. فيديو

بعد أزمة لوسي | محمد رياض يكشف حقيقة إيذائه بسبب الجن هايم

مرض خطير ينتشر في أيام العيد .. تحذير مهم من جمال شعبان

نسمع بعض| أحمد إبراهيم : اختيار عمرو دياب لمزيكتي أهم جايزة ليا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: مشروعك في الصيف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: 10سنوات من التحديات والمزيد من الإنجازات

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: لغز فاغنر والجنجويد !

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: فقه الأضحية ومقاصدها التربوية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: قهوة وقرص ليريكا على متن الغواصة تيتان

هند عصام

هند عصام تكتب : مغامرة تيتان ولغز الأميرة المنحوسة

د جمال عبد ربه

جمال عبد ربه يكتب: دكتور عويضة وحلم الذهب الأبيض

نهال علام

نهال علام تكتب: قمة الميثاق التمويلي

اﻟﻤﺰﻳﺪ