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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزارة الحج السعودية تتحرك لحل مشكلة 90 من حجاج السياحة

حج
حج

سارعت وزارة الحج السعودية بالتدخل الفوري لحل مشكلة تسكين ٩٠ حاجا تابعا لشركات السياحة بعد ان حدث تقصير من المطوف في توفير أماكن لهم بالمخيمات المخصصة للشركات التابعين لها في مشعر مني ، جاء تحرك وزارة الحج بعد بلاغات تلقتها من بعثة الحج السياحي المصرية بناء علي التعاقد بين غرفة شركات السياحة ومؤسسة رواف مني لتقديم خدمات الطوافة لحجاج الشركات السياحية ، 
وكانت اللجان التابعة لبعثة الحج السياحي برئاسة سامية سامي رئيس الإدارة المركزية للشركات بوزارة السياحة والاثار قد والتي تنتشر في مشعر مني بين مخيمات حجاج السياحة  قد رصدت تواجد حوالي ٩٠ حاجا ياخد مخيمات مشعر مني لا يوجد لهم أماكن بالمخيمات ، وعلي الفور كلفت سامية سامي مسئولي اللجان بملازمة الحجاج حتي حل المشكلة.

 كما كلفت مسئولي لجنة السياحة الدينية بالبعثة بسرعة التحرك لتنفيذ العقد المبرم بين الغرفة وشركة رواف منى.

وعلي الفور سارعت سامية سامي رئيس البعثة بالتوجه الي الحجاج كما حدث تحرك ثنائي لدي وزارة السياحة ، فقد خاطبت سامية سامي وزارة الحج بالمشكلة لسرعة حلها ، كما أرسل ممثلو الغرفة بالبعثة صورة من تعاقد الغرفة مع مؤسسة رواف مني الي وزارة الحج السعودية لإلزام المؤسسة السعودية بتنفيذ التعاقد ، وعلي الفور أرسلت وزارة الحج لجنة الي الحجاج وبدأت علي الفور بتوفير مخيم بديل.

وظلت سامية سامي ومعها عدد من مسئولي البعثة مرافقة للحجاج حتى التأكد من دخولهم المخيم الجديد، وأكدت رئيس البعثة ان اللجان التابعة لبعثة الحج السياحي سوف تستمر في ملازمة الحجاج حتي انتهاء المشاعر للتدخل وحل اية مشاكل.

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