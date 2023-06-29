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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

رئيس وزراء الهند يهنئ الرئيس السيسي وشعب مصر بمناسبة عيد الأضحى المبارك

الرئيس السيسي ورئيس
الرئيس السيسي ورئيس الوزراء الهندي

قدم رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي التهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، وشعب مصر، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وذكر بيان لسفارة الهند لدى القاهرة أن رئيس الوزراء ناريندرا مودي أعرب في رسالته عن امتنانه للترحيب الحار والضيافة من الجانب المصري، خلال زيارته الرسمية الأولى لمصر، التي اختتمت مؤخرًا.

ووصف ناريندرا مودي زيارته لمصر، بأنها “لا تنسى، معبرا عن سعادته بتوقيع  شراكة استراتيجية بين البلدين خلال زيارته، كما عبر رئيس الوزراء الهندي عن اعتزازه باللقاء مع “وحدة الهند في مجلس الوزراء المصري".

كما أعرب رئيس وزراء الهند عن ثقته في أن هذه التبادلات السياسية المنتظمة على أعلى مستوى، ستساعد في تعزيز الشراكة بين الهند ومصر، في مجموعة من المجالات، وذكر البيان أنه بالنسبة لرئيس الوزراء مودي فإن "وسام النيل الذي منحه إياه الرئيس السيسي خلال الزيارة، سيكون بمثابة رمز للصداقة بين البلدين مصر والهند.

قلادة النيل

وكان الرئيس السيسي قلد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي قلادة النيل، التي تمثل أرفع الأوسمة المصرية، وأعظمها شأناً وقدرا، خلال زيارة ناريندرا مودي إلى مصر الأسبوع الماضي.

رئيس وزراء الهند السيسي ناريندرا مودي عيد الأضحى المبارك التهنئة

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