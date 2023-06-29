ماشية في الشقة مش حاسة بتنضيفة العيد.. طرق لتعطير المنزل

تشعر أغلب السيدات خلال أيام عيد الاضحي ان مجهود النظافة فى المنزل يذهب هباء وذلك نتيجة لرائحة اللحمة والأضحية وتشعر المرأة انها تحتاج لإزالة هذه الرائحة الغير محببة من المنزل فإذا كنت من ضمن هؤلاء يمكنك استخدام عدة طرق لتعطير المنزل بعد سلق اللحمة،للشيف مصطفي العمدة ومن بين هذه الطرق:

1- استخدام البخور: يمكن استخدام البخور الطبيعي مثل العود أو اللبان لتعطير المنزل. يمكن احتراق البخور في حامل خاص، أو وضع كمية صغيرة من البخور في محرقة وتمريرها في جميع أنحاء المنزل.

2- استخدام الزيوت الأساسية: يمكن استخدام الزيوت الأساسية مثل زيت اللافندر أو زيت النعناع أو زيت الياسمين لتعطير المنزل. يمكن وضع بضع قطرات من الزيوت الأساسية في مرطب الهواء أو في ماء الحمام أو في مجموعة الشموع المعطرة.

3- استخدام الفحم المشتعل: يمكن استخدام الفحم المشتعل ووضعه في حامل خاص، ثم وضع الأعشاب المجففة مثل الزعتر أو البابونج أو الورد على الفحم المشتعل، والتي ستنتشر رائحتها في المنزل.

4- استخدام الحليب: يمكن وضع بعض الحليب في وعاء مسطح ووضعه في الغرفة التي تريد تعطيرها. سيساعد الحليب على امتصاص الروائح الكريهة وترك رائحة منعشة في المنزل.

تذكر أن تهوية المنزل بشكل جيد بعد سلق اللحمة وتنظيف الأواني والأدوات المستخدمة في الطهي بشكل جيد هو الطريقة الأفضل لتجنب الروائح الكريهة.