عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تحذير قوي من روسيا بشأن عملية ضم أوكرانيا إلى الناتو

روسيا
روسيا

 

حذرت الخارجية الروسية، اليوم الخميس، من أن عملية ضم أوكرانيا إلى الناتو سيؤدي إلى تصعيد الصراع وليس المفاوضات.

وحثت الخارجية الروسية فرنسا على أهمية العمل لإنهاء الصراع بأوكرانيا عبر المفاوضات وليس توريط الناتو.

وأكدت أن "منع وصول الناتو إلى حدودنا هدف جوهري بالنسبة لنا وسيتحقق"

وشددت على أن وعود واشنطن ولندن لأوكرانيا بالانضمام للناتو تدفعها نحو السلوك العدواني.

ومن المتوقع أن يؤيد قادة الاتحاد الأوروبي الـ 27 الالتزامات الأمنية أمام أوكرانيا خلال قمة مدتها يومين في بروكسل تبدأ اليوم، الخميس.

ويأتي هذا التجمع قبل أسبوعين من سفر العديد من القادة إلى ليتوانيا لحضور قمة الناتو التي ستركز أيضا على البلد الذي مزقته الحرب.

ووفقا لمسودة من استنتاجات المجلس الأوروبي اطلعت عليها "ذا ناشونال نيوز" يوم الأربعاء فإن الاتحاد الأوروبي "مستعد للمساهمة، مع الشركاء، إلى الالتزامات الأمنية المستقبلية بأوكرانيا، والتي ستساعد أوكرانيا على الدفاع عن نفسها على المدى الطويل، وردع أعمال العدوان ومقاومة جهود زعزعة الاستقرار".

ولا يزال يتعين تحديد تفاصيل هذه المساهمة، ولكن وصف دبلوماسي الاتحاد الأوروبي صياغة الاستنتاجات بأنها "رسالة سياسية قوية للغاية" لدعم أوكرانيا.

وقالوا: "إن النقطة الأساسية هنا هي دعم عسكري طويل الأجل"، مقارنة بالمساعدة الفورية التي قدمها الاتحاد الأوروبي إلى أوكرانيا منذ بداية الحرب العام الماضي.

وفي وقت سابق، أفادت تقارير إعلامية بأن نائبة رئيس الوزراء الأوكراني للتكامل مع أوروبا و”الناتو” أولغا ستيفانيشينا، قالت إن 15 دولة عضوا في الحلف مستعدة لدعم طلب كييف بالانضمام.

وأضافت في حديث لصحيفة "زيركالو نيديليا": "إذا ما تحدثنا عن مؤشر من 30 نقطة، أو 31 نقطة، فإن 15 من هذه النقاط مخصصة للبلدان التي تدرك بوضوح الحاجة إلى مثل هذا القرار. وهذه ليست قضية دعم لأوكرانيا أو لا، فجميع البلدان تدعم أوكرانيا، واتخذت جميع الدول قرارات تاريخية وسياسية غير مسبوقة بهذا الصدد".

ووفقا لستيفانيشينا، فإن “الأغلبية العظمى من دول “الناتو” تدعم عضوية أوكرانيا في الحلف بوعي تام، لأن هذا ضمان لأمنها أيضا”.
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

500 جنيه الآن|زلزال يضرب أسعار الذهب عالميا ثاني أيام العيد وعيار21 مفاجأة

والدة طالبة أكتوبر: عامل الدليفري استدرج بنتي عشان يكسر عيني وأوافق يتجوزها 

بعد حرقه في السويد.. شاهد| بوتين يحتضن المصحف ويؤكد: "المسلمون إخوتنا"

مهمة مستحيلة.. كيف يصعد الزمالك لدوري أبطال إفريقيا على حساب الأهلي؟

الدرجات حلوة|بشرى سارة من كنترولات الثانوية العامة وقرارات بشأن امتحان الكيمياء قريبا

منافس الزمالك .. النصر السعودي يضم صفقة عالمية خلال ساعات

لاستعادة الصدارة.. الأحمر يواجه البنك الأهلي في الدوري الممتاز

إصابة 14 شخصا بحادث أتوبيس على طريق الكريمات في الجيزة

ترشيحاتنا

طواف الإفاضة .. حكمه وهل يجوز تركه وجمعه مع طواف الوداع؟

دوافع سياسية.. صدى البلد يكشف أسباب حرق المصحف بالسويد واستفزاز المسلمين

أسعار الأسماك والجمبري اليوم الخميس 29 يونيو ثاني أيام عيد الأضحى

موبايلات المستقبل.. أفضل الهواتف الذكية القابلة للطي يمكنك شراؤها

فئة الـ SUV.. أسعار هيونداي توسان في إجازة العيد

أيهما أفضل الأضحية أم الصدقة .. أمين الإفتاء يجيب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صورة غريبة.. جزار يضع بخورا في فم عجل خلال عيد الأضحى

بعد هذا السيناريو|بيراميدز يطيح بآمال الزمالك بدوري إفريقيا..والقلعة البيضاء تحجز الكونفدرالية (تفاصيل)

وفرت أجرة الجزار.. سيدة مصرية تنهي أبرز مظاهر عيد الأضحي بمفردها

ماذا يحدث لجسمك عند تناول لبان الدكر؟

فيديو

مقطع فيديو لمسنة تنهار من البكاء في مكة تثير تعاطف السوشيال ميديا..شاهد

مقطع فيديو على متن طائرة بريطانية يحصد ملايين المشاهدات.. شاهد

مشاكل وأزمات.. محمد رمضان يكشف مواقف ندم عليها في حياته

كلمة بحبك.. موقف محرج لـ محمد رمضان مع حنان ترك قبل سنوات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: مشروعك في الصيف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: 10سنوات من التحديات والمزيد من الإنجازات

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: لغز فاغنر والجنجويد !

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: فقه الأضحية ومقاصدها التربوية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: قهوة وقرص ليريكا على متن الغواصة تيتان

هند عصام

هند عصام تكتب : مغامرة تيتان ولغز الأميرة المنحوسة

د جمال عبد ربه

جمال عبد ربه يكتب: دكتور عويضة وحلم الذهب الأبيض

نهال علام

نهال علام تكتب: قمة الميثاق التمويلي

اﻟﻤﺰﻳﺪ