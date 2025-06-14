مشكلات تطبيقات النقل الذكية في طلب إحاطة جديد للنائبة أمل سلامة

تقدمت النائبة أمل سلامة، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الحكومة، ممثلة في وزارتي النقل والمواصلات، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن استمرار تجاوزات بعض شركات النقل الذكية.

وقالت النائبة: تلقيت العديد من شكاوى المواطنين من بعض تطبيقات النقل الذكية، والتي تتمثل في عدم الالتزام الأجرة المحددة، أو خط السير وفقا لطلب الرحلة.

وأشارت أمل سلامة، إلى أنه تضمنت الشكاوى، عدم كفاءة بعض السيارات المستخدمة في التطبيقات، وأغلبها دون المستوى، على الرغم من تكاليف الرحلات الكبيرة بشكل مبالغ فيه.

وقالت عضو مجلس النواب: واشتكى كذلك المواطنين من المبالغة أحيانا في تحديد سعر الرحلات، ومشكلات تتعلق بطريقة تعامل بعض السائقين مع المواطنين، وكذلك عدم الالتزام بنوع وأرقام السيارة التي يتم تحديدها عبر الأبليكيشن.

وتابعت النائبة أمل سلامة: وحتى لا تتكرر الحوادث السابقة بسبب بعض تطبيقات النقل الذكية، على الحكومة مراجعة كافة الإجراءات المتعلقة بضوابط عمل هذه الشركات.

وطالب عضو مجلس النواب، بتفعيل الرقابة الحقيقية، مع وضع ضوابط صارمة لاختيار السيارات والسائقين، والتأكيد على أهمية الالتزام بالقواعد اللازمة في التعامل مع المواطنين.