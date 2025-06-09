طلب إحاطة فى النواب حول تهالك أعمدة الإنارة وخطورتها على أرواح المواطنين

تقدم الدكتور إيهاب رمزى عضو مجلس النواب عن محافظة المنيا واستاذ القانون الجنائى بطلب احاطة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة

والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية

بشأن تهالك أعمدة الكهرباء بالعديد من القرى بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية وقرى محافظة المنيا بصفة خاصة مؤكداً أن هذه الظاهرة تعد بمثابة خطر داهم على أرواح المواطنين.

تهالك أعمدة الكهرباء

وقال " رمزى " : إن العديد من القرى تعانى من تهالك أعمدة الكهرباء، حيث توجد أعمدة مائلة أو متآكلة بفعل الصدأ، وأخرى بدون قواعد خرسانية، وبعضها مغطى بأخشاب أو أربطة غير آمنة بشكل يمثل خطورة بالغة، خصوصًا في فصل الشتاء أو أثناء الرياح والعواصف مشيراً إلى شكاوى المواطنين تكررت من هذه الأعمدة التي تهدد حياتهم، وتعرض المارة، خاصة الأطفال وكبار السن، للخطر، فضلًا عن انقطاع التيار الكهربائي بشكل متكرر بسبب ضعف البنية التحتية لشبكات الكهرباء في تلك المناطق.

إحلال وتجديد الأعمدة التالفة

وطالب الدكتور إيهاب رمزى بضرورة إجراء حصر شامل لحالة أعمدة الكهرباء في القرى والمراكز. وإحلال وتجديد الأعمدة التالفة والمتهالكة فورًا.

وادراج القرى المتضررة ضمن خطة الإحلال والصيانة السنوية مع التنسيق بين شركة الكهرباء والوحدات المحلية لتأمين الأعمدة مؤقتًا لحين استبدالها محذراً من استمرار هذه الظاهرة الخطيرة.

كما طالب الدكتور إيهاب رمزى باحالة طلب الاحاطة إلى لجنة مشتركة من لجنتى الادارة المحلية والطاقة والبيئة بالمجلس واستدعاء الدكتور محمود عصمت والدكتور منال عوض للرد عليه