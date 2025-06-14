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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

دعاء الامتحانات لطلاب الثانوية العامة.. ردده لطمأنينة القلب والتيسير

دعاء الامتحانات لطلاب الثانوية العامة
دعاء الامتحانات لطلاب الثانوية العامة
عبد الرحمن محمد

مع انطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة، يعيش آلاف الطلاب وأولياء الأمور في مصر حالة من التوتر والترقب، حيث تُعد هذه المرحلة من أهم المراحل التعليمية في حياة الطالب، وغالبًا ما تُحدد ملامح مستقبله الجامعي والمهني. 

وفي خضم هذا الضغط النفسي والعصبي، يلجأ الكثيرون إلى الدعاء واللجوء إلى الله عز وجل طلبًا للعون والتوفيق، فالدعاء ليس فقط عبادة، بل هو سكينة تُطمئن القلب، وتفتح أبواب الأمل وتزيد من الشعور بالطمأنينة في مواجهة رهبة الامتحانات.

ورغم عدم وجود صيغة ثابتة للدعاء في مثل هذه الأوقات، إلا أن علماء الدين ودار الإفتاء المصرية أكدوا أن من المستحب أن يُكثر الطلاب من الدعاء، كلٌّ حسب ما يشعر به قلبه، وهناك بعض الأدعية المتوارثة والمأثورة التي اعتاد المسلمون ترديدها وقت الامتحانات.

دعاء الامتحانات لطلاب الثانوية العامة 

  • اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، يا من علمت الملائكة والأنبياء، علمني ما ينفعني وانفعني بما علمتني، وزدني علمًا وهُدى وتقوى.
  • اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع، وعقل لا يعي، ودعاء لا يُسمع، اللهم إني أسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الصالحين، اللهم اجعلني من عبادك المتقين الفالحين.
  • اللهم ألهمني الإجابة، وثبت قلبي على الحق، ووفقني لكل خير، وافتح عليّ فتوح العارفين، واجعل توفيقي هذا بابًا لرضاك، اللهم اجعلني ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.
  • اللهم اجعل الامتحان بردًا وسلامًا على قلبي، كما جعلت النار بردًا وسلامًا على إبراهيم، ويسّر لي كل صعب، وامنحني طمأنينة تملأ قلبي، وثقة لا تهتز، وفكرًا صافيا لا يشوبه ارتباك.
  • اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، اللهم يسّر ولا تعسّر، اللهم افتح عليّ فتوح العارفين بك، واجعلني من الناجحين الفالحين في الدنيا والآخرة.
  • اللهم ارزقني صفاء الذهن، وسرعة الحفظ، وقوة التركيز، وحسن الاستيعاب، واصرف عني التشتت والنسيان، وأكرمني برضى والديّ عني، وارزقني النجاح الذي يسرّ قلبي.
  • اللهم إن قلبي بين يديك، وأمري كله بيدك، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وكن معي في كل سؤال، وفي كل قرار، وفي كل إجابة، اللهم وفقني لما تحب وترضى.
  • اللهم اجعل هذا الامتحان شهادة لي لا عليّ، وافتح لي فيه أبواب رزقك، وسخّر لي من خلقك من يُسهل أمري، ويفتح عليّ أبواب الفهم والمعرفة، فأنت القادر وحدك يا رب العالمين. 
  • دعاء التوفيق في الامتحانات للطلاب الثانوية العامة 

اللهم يا حي يا قيوم، يا رب موسى وهارون، ونوح وإبراهيم، وعيسى ومحمدٍ صلّى الله عليه وسلم، نسألك في هذه اللحظات أن تغمرنا بنورك، وأن تكرمنا بجودة الحفظ، وسرعة الفهم، وثبات العقل، وحكمة القلب، وصفاء الذهن، وأن ترزقنا العلم النافع والعمل الصالح.

اللهم اجعل في قلبي نورًا، وفي سمعي نورًا، وفي بصري نورًا، وفي شعري نورًا، وفي عظامي نورًا، وفي دمي نورًا، ونورًا من خلفي، ونورًا من أمامي، ونورًا عن يميني، ونورًا عن شمالي، ونورًا من فوقي، ونورًا من تحتي، اللهم زدني نورًا، واجعل لي نورًا يهدي سعيي ويقوّي همّتي ويثبت أقدامي.

اللهم افتح علينا فتوح العارفين، ووفقنا للتوفيق الذي يُرضيك، اللهم اجعل الامتحان سهلًا كما جعلت النار بردًا وسلامًا على إبراهيم، ويسّر لنا كل عسير كما يسّرت البحر لموسى، وألِن لنا القلوب كما ألنت الحديد لداوود، فإنهم لا ينطقون إلا بإذنك، نواصيهم بيدك، وقلوبهم بين أصابعك، تقلبها كيف شئت، فثبّت قلوبنا على طاعتك.

اللهم بمقاعد العز من عرشك، وبمنتهى الرحمة من كتابك، وباسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سُئلت به أعطيت، يسّر لنا أمرنا، ووفقنا في امتحاناتنا، واجعل الخير فيما نواجهه، واختر لنا ولا تخيّرنا، فأنت أرحم بنا من أنفسنا.

رب أدخلني مدخل صدق، وأخرجني مخرج صدق، واجعل لي من لدنك سلطانًا نصيرًا، رب اشرح لي صدري، ويسّر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلًا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلًا، فسهّل علينا هذا الامتحان، ووفقنا فيه لما تحب وترضى، يا أرحم الراحمين.

بهذه الأدعية، يستودع الطلاب جهدهم عند الله، ويُقبلون على الامتحانات بقلوب أكثر طمأنينة وثقة. 

دعاء الامتحانات لطلاب الثانوية العامة دعاء الامتحانات دعاء التوفيق في الامتحانات دعاء تسهيل الامتحان دعاء لطلاب الثانوية العامة لتسهيل الامتحانات

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