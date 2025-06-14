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رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

دعاء الصباح لتيسير الأمور.. ابدأ يومك به تنال التوفيق والفلاح

دعاء الصباح لتيسير الأمور
دعاء الصباح لتيسير الأمور
شيماء جمال

دعاء الصباح لتيسير الأمور.. من أفضل الأمور التى من الممكن أن يبدأ بها المسلم يومه، هى التقرب إلى الله بالعبادات ومنها الدعاء، خاصة دعاء الصباح لتيسير الأمور حيث تحل عليه البركة والطمأنينه ويفرج الله همه يرزقه  بكل خير، لذلك سنذكر فى السطور القادمة دعاء  الصباح لتيسير الأمور. 

دعاء الصباح لتيسير الأمور 

- اللهم يا رب في هذا اليوم أسألك أن تهبني وتهب عبادك الخير والرحمة والرزق وتيسير الأمور.

“اللهم إني احتسبت يومي هذا لوجهك الكريم، فيسره لي، وبارك لي فيه، وتقبله مني، اللهم أرني ما يرضيك، واسمعني ما يرضيك، وانطقني بما يرضيك، واستعملني في طاعتك، وافتح لي أبواب رحمتك، وارزقني من حيث لا أحتسب، اللهم رزقًا حلالًا طيبًا يرضيني يا رب العالمين.”

“اللهم اجعل صباحنا هذا نازلًا علينا بضياء الهدى، وبالسلامة في الدين والدنيا، واجعل مساءنا جنة من كيد الأعداء، ووقاية من مرديات الهوى.”

“اللهم افتح لنا أبواب الصباح بمفاتيح الرحمة والفلاح، وألبسنا من أفضل خِلع الهداية والصلاح، واغرس في قلوبنا ينابيع الخشوع.”

- اللهم ارزقنا البركة والرزق الواسع وتيسير الأمور، وفرحة من حيث لا تحتسب.

- اللهم اشفي كل مريض وأرحم من غادرونا إلي جوارك يا ارحم الراحمين.

- اللهم أكتب لنا في هذا الصباح حسنات تنير بها دربنا، وتسعد بها قلوب تكفينا بها من شر الناس.

- اللهم في هذا الصباح سخّر لنا ما تعلم أنه خيرٌ لنا.

- اللهم قلوبنا بين يديك فارزقها الثبات والراحة.

- رب اشرح صدورنا، ويسر أمورنا، واحلل عقدة من ألسنتنا، يفقهوا قولنا».

- اللهمّ يا منْ توزعتِ الأرزاق بكرمِه وتنفس الصُبح بأمره بلِغنا أسمى مراتب الدُنيا وأعلى منازل الآخِرة.. 

أدعية الصباح من الكتاب والسنة

“أصبحنا على فطرة الإسلام، وكلمة الإخلاص، ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وملة أبينا إبراهيم عليه السلام، حنيفًا مسلمًا وما أنا من المشركين.”

“اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي، وأبوء بذنبي، فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.”

“لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير.”

“سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.”

“اللهم إني أسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده.”

قوله تعالى: (رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ).

(رَبِّ أَدخِلني مُدخَلَ صِدقٍ وَأَخرِجني مُخرَجَ صِدقٍ وَاجعَل لي مِن لَدُنكَ سُلطانًا نَصيرًا)

(رَبِّ اشرَح لي صَدري* وَيَسِّر لي أَمري* وَاحلُل عُقدَةً مِن لِساني)

(رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ).

(اللَّهمَّ إنَّكَ عفوٌّ تحبُّ العفوَ فاعفُ عنِّي).

دعاء الصباح قصير

1- اللهم اجعل هذا الصباح صباح خير، لا يضيق لنا فيه صدر، ولا يخيب لنا فيه أمر، واجعل لنا في كل خطوة توفيقًا وتيسيرًا وأجرًا.

2- اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي.

3- اللهم احفظني من بين يدي، ومن خلفي، وعن يميني، وعن شمالي، ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.

4- اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته.

5- اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين وأغننا عن الفقر.

6- اللهم بك أصبحنا وعليك توكلنا وانت خير الحافظين.

دعاء الصباح لتيسير الأمور أدعية الصباح من الكتاب والسنة دعاء الصباح قصير أدعية الصباح دعاء الصباح

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