إعلام إيراني: مقتل 60 مدنيا فى هجوم إسرائيلي استهدف مجمعا سكنيا بطهران

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، نقلًا عن وسائل إعلام إيرانية، بأن الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف مجمع "جمران" السكني في طهران، أمس، أسفر عن مقتل 60 مدنيًا على الأقل، في واحدة من أكثر الضربات دموية التي تشهدها العاصمة الإيرانية في السنوات الأخيرة.

الهجوم استهدف منطقة مدنية مأهولة

وبحسب المصادر الإيرانية، فإن مجمع جمران يُعد من الأحياء السكنية المزدحمة في شمال طهران، ما أدى إلى سقوط عدد كبير من الضحايا بين السكان، بينهم نساء وأطفال، في وقت لم تُصدر فيه إسرائيل تعليقًا رسميًا على الحادث حتى الآن.

طهران تتوعد بالرد وتحمّل تل أبيب المسؤولية

وقد أدانت السلطات الإيرانية الهجوم بشدة، معتبرة أنه "جريمة حرب مكتملة الأركان"، وأكدت أن إسرائيل تتحمّل المسؤولية الكاملة عن استهداف المدنيين، متوعدة بالرد في التوقيت والمكان المناسبين.

تصاعد خطير في وتيرة التصعيد الإقليمي

يأتي هذا التطور بعد سلسلة من الضربات المتبادلة بين إيران وإسرائيل، وسط تصاعد التوترات في المنطقة، وتخوفات متزايدة من انزلاق الأوضاع إلى مواجهة مفتوحة تشمل أطرافًا إقليمية ودولية.