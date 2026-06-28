سارة بركة تسجّل أولى تجاربها في السينما المصرية أمام كريم عبدالعزيز بفيلم «مطلوب عائليًا»

تستعد الفنانة السورية سارة بركة لخوض أولى تجاربها في السينما المصرية، من خلال مشاركتها في فيلم «مطلوب عائليًا»، الذي يتصدر بطولته النجم كريم عبد العزيز، في خطوة جديدة تمثل انطلاقة قوية لها على شاشة السينما.

ويواصل صناع الفيلم حاليًا تصوير مشاهده، استعدادًا لطرحه بعد الانتهاء من مراحل التصوير والمونتاج، وسط حالة من الترقب، خاصة أنه يجمع نخبة كبيرة من النجوم.

ويشارك في بطولة الفيلم كل من كريم عبد العزيز، وياسمين صبري، ومصطفى خاطر، سارة بركة عدد كبير من النجوم

كما يشهد الفيلم ظهور عدد من النجوم كضيوف شرف، من أبرزهم باسم سمرة، ونسرين أمين، وسامي مغاوري، في إطار الأحداث التي تحمل العديد من المفاجآت.

ويأتي انضمام سارة بركة إلى الفيلم ليمنحها فرصة الظهور للمرة الأولى في السينما المصرية من خلال عمل ضخم يضم مجموعة من أبرز نجوم الشاشة، وهو ما يضعها أمام تحدٍ جديد في مسيرتها الفنية.

فيلم «مطلوب عائليًا» من تأليف شريف الليثي، وإخراج معتز التوني، ويُنتظر أن يقدم مزيجًا من الكوميديا والإثارة في إطار اجتماعي، مع الاعتماد على مجموعة من الشخصيات والأحداث المتشابكة التي تدور في قالب مشوق.

ويُعد الفيلم واحدًا من أبرز الأعمال السينمائية المنتظرة، خاصة مع اجتماع كريم عبد العزيز وياسمين صبري للمرة الأولى في بطولة سينمائية، إلى جانب مشاركة عدد كبير من النجوم، ما يزيد من حماس الجمهور لمتابعة العمل فور طرحه في دور العرض.