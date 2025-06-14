إيران تعلن إسقاط طائرات مسيرة إسرائيلية على حدودها الشمالية

أفادت وكالة نور نيوز الإيرانية اليوم السبت، أن إيران أسقطت طائرات مسيرة إسرائيلية، عبرت حدودها الشمالية الغربية بالقرب من سلماس.

إسقاط طائرات مسيرة إسرائيلية في إيران

وأضاف التقرير الإخباري: "نجح المجاهدون الإسلاميون في إسقاط الطائرات المسيرة الإسرائيلية التي عبرت حدودنا".

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المسيرات الإسرائيلية عنصر أساسي في الهجوم على إيران:

شكّلت الطائرات المسيرة عنصرًا أساسيًا في الهجوم الإسرائيلي على إيران، الذي شنّته في الساعات الأولى من صباح الجمعة.

إسرائيل تنشئ قاعدة مسيرات في إيران:

وقال مسؤولون أمنيون إسرائيليون، إنه قبل الهجوم، أنشأت إسرائيل قاعدة لإطلاق طائرات مسيرة متفجرة داخل إيران، واستُخدمت هذه الطائرات لاحقًا لاستهداف منصات إطلاق صواريخ بالقرب من طهران.

وأطلقت إيران، موجة جديدة من الصواريخ باتجاه دولة الاحتلال فجر السبت، مُختتمةً ليلة من الهجمات بين الجانبين، والتي أسفرت عن انفجارات متعددة ودمار في تل أبيب والقدس المحتلة وطهران.

وتصاعد الصراع طويل الأمد بين إيران وإسرائيل بعد الهجوم الإسرائيلي غير المسبوق فجر الجمعة على أهداف نووية وعسكرية إيرانية، والذي أسفر عن مقتل بعض كبار قادة البلاد وإثارة مخاوف من حرب إقليمية أوسع.

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وقُتل ثلاثة أشخاص في إسرائيل وجُرح العشرات في ضربات إيرانية، وفقًا للسلطات الإسرائيلية، وأفادت إيران بمقتل 78 شخصًا على الأقل في الضربات الإسرائيلية وإصابة 320 آخرين، معظمهم من المدنيين.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، إن إيران "تجاوزت الخطوط الحمراء" بإطلاق النار على مراكز سكانية مدنية، بينما قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن "المزيد في الطريق"، فيما وتوعدت إيران "برد ساحق" على الهجوم الإسرائيلي، وقالت إنها ستكثف هجماتها.