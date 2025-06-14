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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الأسد الصاعد والوعد الصادق.. حصاد الخسائر الإيرانية الإسرائيلية بعد اشتعال المواجهة

إسرائيل وإيران
إسرائيل وإيران
ناصر السيد

اشتعلت المواجهة بين إسرائيل وإيران، بعد الهجوم الذي شنته دولة الاحتلال فجر أمس، الجمعة، ضد عدد من المنشآت العسكرية الإيرانية، وتسبب في مقتل كبار قادة الجيش والحرس الثوري، إلى جانب عدد من العلماء، وأطلقت على العملية اسم "الأسد الصاعد"، لترد طهران بموجات صاروخية أسفرت عن دمار عدد من البنايات في تل أبيب إلى جانب مقتل وإصابة عشرات الإسرائيليين، في عملية "الوعد الصادق 3".

خسائر إسرائيل من الهجمات الإيرانية

ووفقا لما أعلنت سلطات دولة الاحتلال، فقد قتل 3 إسرائيليون، وأصيب 91 بجروح مختلفة، في 6 موجات من الهجمات الصاروخية الإيرانية التي ضربت إسرائيل منذ مساء الجمعة.

وأشارت هيئة البث الإسرائيلية، إلى أن إسرائيليين اثنين قتلا وأصيب 21 آخرون 3 منهم جروحهم خطيرة جراء صواريخ إيرانية أصابت عدة مبان جنوب مدينة تل أبيب في موجات القصف الرابعة والخامسة والسادسة.

وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" بأن ما لا يقل عن 63 إسرائيليا أصيبوا وتم نقلهم إلى عدد من المستشفيات جراء موجتي القصف الأولى والثانية.

ومنذ فجر الجمعة، بدأت إسرائيل هجوما واسعا على إيران بأكثر من 200 مقاتلة، وقصفت خلاله منشآت نووية وقواعد صواريخ بمناطق مختلفة واغتالت قادة عسكريين بارزين وعلماء نوويين.

الخسائر الإيرانية من الهجوم الإسرائيلي

أما عن الخسائر الإيرانية، فقد أعلن طهران مقتل 78 شخصًا على الأقل في الضربات الإسرائيلية وإصابة 320 آخرين، معظمهم من المدنيين.

أبرز القادة العسكريين الإيرانيين الذين قتلوا في الهجوم الإسرائيلي هم:

قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي.

رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري.

قائد مقر خاتم الأنبياء العسكري اللواء غلام علي رشيد.

قائد القوات الجوفضائية في الحرس الثوري الإيراني أمير علي حاجي زادة.

قائد قوة الطائرات المسيرة التابعة لسلاح الجو التابع للحرس الثوري الإيراني، طاهر بور.

قائد القيادة الجوية لسلاح الجو التابع للحرس الثوري الإيراني، داود شيخيان.

نائب رئيس هيئة الأركان العامة للعمليات في الجيش الإيراني اللواء مهدي رباني (مع زوجته وأولاده).

علماء الذرة الإيرانيين المقتولين

أستاذ الهندسة النووية أحمد رضا ذو الفقاري.

العالم النووي مهدي طهرانجي.

العالم النووي فريدون عباسي.

العالم النووي عبد الحميد مينوشهر.

العالم النووي أمير حسين فقهي

العالم النووي مطلبي زاده

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