استشهاد اثنين من قادة هيئة الأركان الإيرانية خلال الهجوم الإسرائيلي

أفاد التلفزيون الإيراني باستشهاد اثنين من قادة هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة خلال الهجوم الإسرائيلي على إيران.

استشهاد اثنين من قادة هيئة الأركان الإيرانية

في التفاصيل، ذكر التلفزيون الإيراني أنه استشهد العميد غلام رضا محرابي، مسئول شئون الاستخبارات بهيئة الأركان، في العدوان الإسرائيلي.

وأضاف التلفزيون الإيراني أنه استشهد أيضًا العميد مهدي رباني، مسئول العمليات في هيئة الأركان العامة في العدوان الإسرائيلي.

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إيران: الكيان الصهيوني عاجز عن اعتراض صواريخنا الدقيقة

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية: "الكيان الصهيوني عاجز عن اعتراض صواريخنا الدقيقة، وحول مسار عدد من صواريخنا لمنعها من إصابة أهداف عسكرية و الكيان الصهيوني القاتل للأطفال استهدف مناطق سكنية في إيران خلال عدوانه".

وأفادت وسائل إعلام إيرانية بسقوط 60 شهيدًا في قصف الاحتلال أمس.



توقف الملاحة الجوية ونفي استهداف الدفاع الإيرانية

في هذه الأثناء، أفادت شركة المطارات والملاحة الجوية الإيرانية بتعليق جميع الرحلات الجوية في المطارات كافة حتى إشعار آخر.

ونفت وكالة مهر الإيرانية عن مصادر رسمية خبر الهجوم على مقر وزارة الدفاع في شيراز.

من الناحية المقابلة، قال الجيش الإسرائيلي: “نواصل ضرب عشرات منصات إطلاق صواريخ أرض- أرض في إيران”، فيما أفاد الإسعاف الإسرائيلي بقتل 3 إسرائيليين وإصابة 172 إثر الضربات الصاروخية الإيرانية في وسط إسرائيل، فمنذ بداية الهجوم الإيراني أمس في الساعة 21:00 تم إطلاق نحو 200 صاروخ باليستي من إيران".