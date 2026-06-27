هاني عادل يستعد لإطلاق ألبومين جديدين .. أحدهما منفردًا والآخر مع فريق وسط البلد

يستعد الفنان هاني عادل للعودة بقوة إلى الساحة الغنائية خلال الفترة المقبلة، من خلال مفاجأة فنية لجمهوره، إذ يعمل حاليًا على إطلاق ألبومين جديدين في وقت متقارب، في خطوة تعكس نشاطه الفني وحرصه على تقديم تجارب موسيقية متنوعة.

وعلم موقع صدى البلد من مصادره الخاصة، أن هاني عادل انتهى من التحضيرات الخاصة بألبوم غنائي جديد يقدمه بشكل منفرد، ويضم مجموعة من الأغنيات التي تحمل تنوعًا في الأفكار والألوان الموسيقية، ومن المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة بعد الانتهاء من اللمسات النهائية.

وأضافت المصادر أن هاني عادل يواصل في الوقت نفسه العمل على ألبوم جديد مع فريق وسط البلد، في عودة منتظرة للتعاون بين أعضاء الفريق، حيث يضم الألبوم عددًا من الأغنيات الجديدة التي تحافظ على الهوية الموسيقية المميزة للفريق، مع تقديم رؤية مختلفة تناسب التطورات الحالية في صناعة الموسيقى.

وأكدت المصادر أن الفترة المقبلة ستشهد الإعلان رسميًا عن تفاصيل الألبومين، إلى جانب الكشف عن مواعيد الطرح وخطة الدعاية، والتي تتضمن إطلاق الأغنيات تباعًا عبر المنصات الموسيقية المختلفة، بالإضافة إلى عدد من المفاجآت التي يجري التحضير لها.

ويترقب جمهور هاني عادل هذه العودة، خاصة بعد النجاحات التي حققها على مدار السنوات الماضية سواء في مشواره كمطرب منفرد أو مع فريق "وسط البلد"، الذي استطاع أن يكوّن قاعدة جماهيرية واسعة بفضل أسلوبه الموسيقي المختلف وأغنياته التي ارتبط بها الجمهور.

ومن المنتظر أن يكشف هاني عادل خلال الفترة المقبلة عن المزيد من التفاصيل المتعلقة بالألبومين، وسط حالة من الترقب بين محبيه، الذين ينتظرون أحدث أعماله الغنائية بعد فترة من التحضير والتجهيز.