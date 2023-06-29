إصابة 3 جزارين إثر حادث تصادم ببني سويف

أصيب 3 جزارين بإصابات مختلفة اليوم الخميس إثر حادث تصادم دراجة بخارية مع سيارة ملاكي أمام عزبة علام بحي الأزهري وسط مدينة بني سويف، وجرى نقلهم بسيارات الإسعاف إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.



تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة بني سويف بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم دراجة بخارية مع سيارة ملاكي أمام عزبة علام بحي الأزهري بمدينة بني سويف، أسفر عن إصابة 3 شباب جزارين، وتم التوجيه بسرعة إنتقال سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ونقل المصابين إلى أقرب مستشفى وتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة لهم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة.

ودفع مرفق هيئة الإسعاف المصرية فرع بني سويف تحت إشراف الدكتور أحمد صادق مدير الفرع بسيارتين إسعاف إلى موقع الحادث وجرى إخلاء المصابين ونقلهم إلى قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفي بني سويف الجامعي.