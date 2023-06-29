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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من صندوق النقد الدولي بشأن الأزمة الاقتصادية في لبنان

لبنان
لبنان

قال صندوق النقد الدولي، اليوم الخميس، إن أزمة لبنان الاقتصادية تفاقمت نتيجة عدم اتخاذ إجراء على صعيد السياسة ومقاومة للإصلاحات من أصحاب مصالح.

وأضاف صندوق النقد الدولي في بيان له اليوم، أن المودعdن في لبنان خسروا 10 مليارات دولار منذ 2020، مرجعا ذلك إلى تأخير إعادة هيكلة القطاع المالي في لبنان.

وأشار صندوق النقد الدولي، إلى أن الدين العام اللبناني قد يصل إلى ما يقرب من 550% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2027، لافتا إلى أن إجراءات الإصلاح في لبنان تأتي دون ما تم النصح به ودون التوقعات.

ووفقا للبيان، قال الصندوق النقد الدولي، إن الاقتصاد اللبناني انكمش بنحو 40 % منذ بدء الأزمة وخسر ثلثي احتياطياته من العملة الأجنبية والليرة اللبنانية خسرت 98 % من قيمتها.

كما أشار صندوق النقد في البيان، إلى أن التضخم في لبنان ارتفع لـ 270% على أساس سنوي في أبريل بعد الانخفاض الكبير بسعر الصرف.

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