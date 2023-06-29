ظهور علامات على وجه بايدن تثير التساؤلات.. ما السبب وراءها؟

‏نقلا عن فضائية العربية، فإن علامات ظهرت على وجه الرئيس الأمريكي جو بايدن وأثارت التساؤلات ورصدتها كاميرات قبيل مغادرته برحلة إلى شيكاغو.

وتابع التقرير أن هذه العلامات دفعت البيت الأبيض إلى توضيح سببها بأنها أثار جهاز cpap المستخدم لتنظيم النوم، وأن نائب السكرتير الصحفي للبيت الأبيض قال: "أن الرئيس الأمريكي يعاني منذ عام 2008 من مشكلات التنفس بالنوم دفعته لاستخدام هذا الجهاز".

وأضاف التقرير: فيما كشف طبيب بايدن في 2019 ان توقف أنفاسه بالنوم تمت متابعته وأن اعرضه تحسنت بشكل ملحوظ بعد جراحة الجيوب والممرات الأنفية.