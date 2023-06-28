خضوع بايدن لـ جهاز التنفس الصناعي | إعلان عاجل من البيت الأبيض

أعلن البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بدأ في استخدام جهاز التنفس الصناعي أثناء النوم.

وحسب صحيفة “واشنطن اكزامينر” الأمريكية، قال البيت الأبيض: “بدأ الرئيس في الأسابيع الأخيرة في استخدام الجهاز لمكافحة انقطاع التنفس أثناء النوم، وصعوبة وتأخر التنفس أثناء النوم ، لتحسين نوعية النوم ليلاً”.

وأضاف: “كشف الرئيس عن تاريخه مع توقف التنفس أثناء النوم، منذ عام 2008، في تقارير طبية شاملة”.

وفي 12 يونيو، أعلن طبيب الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أنه خضع لعملية جراحية قناة جذر الأسنان في البيت الأبيض، مما تسبب في تأجيل مفاجئ لعقد اجتماع مع رئيس الناتو لمناقشة الأزمة الأوكرانية.

ووفقا لصحيفة "ذا هيل" الأمريكية، قال البيت الأبيض إنه "سيتم إعادة جدولة" لاجتماع مع الأمين العام لحلف الناتو بينس ستولتنبرج، بالإضافة إلى حفل استقبال دبلوماسي في وقت لاحق.

ووفقا لطبيب بايدن، كيفين أوكونور، تم إجراء العملية في البيت الأبيض، حيث كان يعاني الرئيس الأمريكي من بعض آلام الأسنان في الجانب الأيمن السفلي من فمه.