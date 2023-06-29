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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

استمرار تجهيز لحوم أضاحي الأوقاف استعدادًا لتوزيعها بدءًا من الإثنين

لحوم أضاحي الأوقاف
لحوم أضاحي الأوقاف

تستمر عملية ذبح وتجهيز لحوم أضاحي الأوقاف، وذلك تمهيدًا للمرحلة الثانية وهي مرحلة التشفية والتعبئة والتجميد والنقل، وصولًا بلحوم الأضاحي إلى مستحقيها الحقيقيين والأسر الأولى بالرعاية في أماكن وجودهم بعزة وكرامة بدءًا من الاثنين القادم.

لحوم أضاحي الأوقاف

يأتي ذلك وفاءً بحق المتبرعين في ذبح الأضاحي في وقتها الشرعي ، وفي إطار مشروع صكوك أضاحي الأوقاف الشرعي الوطني الإنساني. 

جدير بالذكر أنه لأول مرة تبلغ حصيلة تبرعات صكوك الأضاحي والإطعام في مشروع صكوك أضاحي الأوقاف نحو 250 مليون جنيه وما زال الجمع مستمرًا حتى عصر ثالث أيام التشريق ، وسيظل مشروع صكوك الإطعام ممتدًا على مدار العام في إطار برامج توفير الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية والوصول إلى المستحقين أينما كانوا بعزة وكرامة.

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جوائز ذوي الهمم بمسابقة القرآن الكريم 

بناء على التوسع في جوائز المسابقة العالمية الثلاثين للقرآن الكريم ، لتكون مليون ونصف المليون جنيه هذا العام ، وفي إطار اهتمام وزارة الأوقاف بذوي الهمم من أهل القرآن الكريم، قرر القطاع الديني إتاحة الفرصة أمام مزيد من المتقدمين للاشتراك في فرع ذوي الهمم (حفظ القرآن الكريم مع فهم معانيه ومقاصده العامة ، بشرط ألا يزيد السن عن 30 عامًا) ، فعلى الراغبين في المشاركة تسجيل مقطع صوتي في حدود 3 دقائق يتم رفعه على إحدى المنصات الإلكترونية، وإرساله مع تسجيل البيانات على النموذج المرفق في موعد أقصاه أسبوع من تاريخه على الرابط التالي اضغط هنا
 علمًا بأن تقرر تخصيص خمس جوائز لهذا الفرع من المسابقة العالمية للقرآن الكريم بمبلغ وقدره مليون ونصف المليون جنيه ، على النحو التالي :
الجائزة الأولى : 400ألف جنيه .
الجائزة الثانية : 350 ألف جنيه .
الجائزة الثالثة : 300 ألف جنيه .
الجائزة الرابعة : 250 ألف جنيه .
الجائزة الخامسة : 200 ألف جنيه .

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