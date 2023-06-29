عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مصر تهزم السويد بمونديال شباب اليد

صدى البلد

فاز المنتخب الوطني لشباب كرة اليد تحت 21 سنة بقيادة مديره الفني صابر حسين، على نظيره السويدي بنتيجة 37-35، في مباريات تحديد المراكز من التاسع وحتى الثاني عشر من بطولة العالم رقم 24 والمقامة بتنظيم مشترك بين اليونان وألمانيا خلال الفترة من 19 يونيو الجاري وحتى 3 يوليو المقبل.

 

وكان الشوط الأول قد انتهى بتقدم أحفاد الفايكنج بنتيجة 17-16، قبل أن يستعيد أبناء النيل توازنهم ويقبلوا النتيجة خلال أحداث الشوط الثاني من المباراة التي أقيمت مساء اليوم الخميس بالعاصمة اليونانية أثينا.
​​​​​​
وتألق من صفوف شباب الفراعنة عمر الفولي والذي نجح في تسجيل 10 أهداف كاملة، وحل خلفه مهاب سعيد برصيد 7 أهداف.

 

وتضم قائمة المنتخب المصري في البطولة كلًا من: "مهاب سعيد - يوسف حاتم - يوسف وليد - يوسف ناجي - إسلام راضي - آدم البشري - هشام صلاح - مروان حاتم - عمر الفولي - عمر ناصر - أحمد سامح - أحمد حسام - محمد رفاعي - ياسين محمد عبد المنعم - محمد طارق - محمود عبد العزيز "جدو" - عمر الشريف.

ويضم الجهاز الفني ليد الفراعنة كلًا من: "صابر حسين "مدير الفني" - عمرو خليفة "مدرب عام" - وليد عبد المقصود "مدرب حراس المرمى" - المهندس محمد إمام محلل أداء فني - الدكتور ماجد مدحت "أخصائي العلاج الطبيعي - الحفني عبد المقصود "مخطط أحمال" - أحمد محمود الداعور "معد بدني"، فيما يترأس البعثة ياسر الرملي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد.

الجدير بالذكر، أن المنتخب المصري صعد لهذه البطولة بعد فوزه بلقب كأس الأمم الإفريقية للشباب والتي أقيمت صيف العام الماضي بالعاصمة الرواندية كيجالي بعد فوزه على نظيره الجزائري.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد زيادة الدعم أول يوليو.. أسعار السلع التموينية المقررة السبت المقبل

هل يُحقِق حلم مونديال الأندية؟| هذه قصة مفاوضات إمام عاشور.. وأول تعليق من الأهلي

لازم نعمل علاقة دلوقت| اعتراف صادم من دليفري أكتوبر مع الطالبة الهاربة

مجموعة مصر في قرعة تصفيات كأس العالم 2026| ذكريات سيئة مع هذه المنتخبات

ارتفاع كبير لـ الدولار بعد معلومة عن فرصة خطيرة لـ الفيدرالي الأمريكي

احذر.. الحبس 6 أشهر عقوبة سرقة التيار الكهربائى فى الأفراح بالشارع

الأرز والسكر بـ 12جنيها.. زيادة دعم السلع التموينية|وهذه قائمة أسعار يوليو 2023

أيكيا أبرزها.. قائمة المنتجات السويدية بعد دعاوى الأزهر مقاطعتها لنصرة المصحف

ترشيحاتنا

مدحت العدل: لما مرسي فاز بالرئاسة حسيت إننا هنبقى كابول.. فيديو

روسيا: فرصة إحلال السلام في أوكرانيا ضاعت ربيع عام 2022

بعد تسليم القمر الصناعي «سات 2».. قرار عاجل من الصين بشأن مصر

قصة وفاة شاب عربي أشعلت شوارع فرنسا.. هل تعمدت الشرطة تصفيته؟

أسباب نهي النبي عن الصيام في أيام التشريق

مصر تهزم السويد بمونديال شباب اليد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ترك حالة من الحزن.. جدل كبير حول إنهاء عجل البحيرة حياته هربا من الجزار

مشروبات وعصائر تخلصك من مشاكل لحمة العيد

بتر الساق لإنقاذها| حادثة لسائحة تايلاندية تثير الجدل.. اعرف القصة كاملة

احذر حقنة هتلر القاتلة| قصة مضاد حيوي لنزلات البرد يؤدي للموت السريع

فيديو

أيام على بدء الملء الرابع .. تطور جديد في قضية سد النهضة الإثيوبي «فيديوجراف»

تاهت حتى الموت والأخرى توفيت ملبية.. رحيل مؤثر للحاجة راجية وآمال على عرفات

بوتين احتضنه.. رد فعل قوي من روسيا وأمريكا بعد حرق المصحف في السويد

أخبار الذهب .. وتفاصيل سعر الدولار اليوم | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. صابر حارص يكتب: خلاصة الدين كله في الحج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: مشروعك في الصيف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: 10سنوات من التحديات والمزيد من الإنجازات

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: لغز فاغنر والجنجويد !

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: فقه الأضحية ومقاصدها التربوية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: قهوة وقرص ليريكا على متن الغواصة تيتان

هند عصام

هند عصام تكتب : مغامرة تيتان ولغز الأميرة المنحوسة

د جمال عبد ربه

جمال عبد ربه يكتب: دكتور عويضة وحلم الذهب الأبيض

اﻟﻤﺰﻳﺪ