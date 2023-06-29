مصر تهزم السويد بمونديال شباب اليد

فاز المنتخب الوطني لشباب كرة اليد تحت 21 سنة بقيادة مديره الفني صابر حسين، على نظيره السويدي بنتيجة 37-35، في مباريات تحديد المراكز من التاسع وحتى الثاني عشر من بطولة العالم رقم 24 والمقامة بتنظيم مشترك بين اليونان وألمانيا خلال الفترة من 19 يونيو الجاري وحتى 3 يوليو المقبل.

وكان الشوط الأول قد انتهى بتقدم أحفاد الفايكنج بنتيجة 17-16، قبل أن يستعيد أبناء النيل توازنهم ويقبلوا النتيجة خلال أحداث الشوط الثاني من المباراة التي أقيمت مساء اليوم الخميس بالعاصمة اليونانية أثينا.

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وتألق من صفوف شباب الفراعنة عمر الفولي والذي نجح في تسجيل 10 أهداف كاملة، وحل خلفه مهاب سعيد برصيد 7 أهداف.

وتضم قائمة المنتخب المصري في البطولة كلًا من: "مهاب سعيد - يوسف حاتم - يوسف وليد - يوسف ناجي - إسلام راضي - آدم البشري - هشام صلاح - مروان حاتم - عمر الفولي - عمر ناصر - أحمد سامح - أحمد حسام - محمد رفاعي - ياسين محمد عبد المنعم - محمد طارق - محمود عبد العزيز "جدو" - عمر الشريف.

ويضم الجهاز الفني ليد الفراعنة كلًا من: "صابر حسين "مدير الفني" - عمرو خليفة "مدرب عام" - وليد عبد المقصود "مدرب حراس المرمى" - المهندس محمد إمام محلل أداء فني - الدكتور ماجد مدحت "أخصائي العلاج الطبيعي - الحفني عبد المقصود "مخطط أحمال" - أحمد محمود الداعور "معد بدني"، فيما يترأس البعثة ياسر الرملي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد.

الجدير بالذكر، أن المنتخب المصري صعد لهذه البطولة بعد فوزه بلقب كأس الأمم الإفريقية للشباب والتي أقيمت صيف العام الماضي بالعاصمة الرواندية كيجالي بعد فوزه على نظيره الجزائري.