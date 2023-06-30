المظاهرات طبيعية|مدحت العدل: صوّرنا مسلسل الداعية أثناء حكم الإخوان وانتفضوا ضده.. فيديو

قال المؤلف مدحت العدل، إنه تم تصوير مسلسل الداعية أثناء حكم الإخوان، مشيراً إلى أنهم تعرضوا لهجوم كبير لإيقاف مسلسل الداعية.

وأضاف خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الخميس، إن المظاهرات المصورة داخل مسلسل الداعية كلها طبيعية، وكان هناك رد فعل غير طبيعي من الجماعة الإرهابية، من محاولة الوصول للرقابة علي المصنفات الفنية، ثم شكوى في أمن الدولة لإيقاف المسلسل ولكن كل أجهزة الدولة لم تستجب لتحريض الإخوان ووقفت خلف المسلسل، وتعرضنا لهجوم كبير لإيقاف مسلسل الداعية لأن الإعلان التمهيدي كان يحمل "يسقط يسقط حكم المرشد".

وتابع: "والمسلسل كان يحمل تاريخ من مسلسل محمود المصري، وظهور الجماعات الإسلامية، وقتل الشيخ الذهبي، وهذا ما جعل حالة الانتفاضة ضد المسلسل من قبل الإخوان".

وأكمل: "المسلسل كان يحمل أغنية في التتر لشد انتباه المصريين أن هذه الجماعة ضد كل أوجه الحياة، وكانت كل كلمة موجه للشعب المصري في هذا الاتجاه، وأنهينا تصوير الفيلم يوم 29 يونيو لننزل مظاهرات 30 يونيو، وكان هناك رفض لشراء المسلسل من جميع المحطات، ولكن جمال العدل قال "هنتج المسلسل ده لو هعرضه علي اليوتيوب".