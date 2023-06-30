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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بطلة الدفاع عن الحريات| وفاة شقيقة مارتن لوثر كينج

صدى البلد

توفيت يوم الخميس، الناشطة البارزة كريستين كينج فارس، شقيقة بطل الحقوق المدنية الأمريكي الراحل مارتن لوثر كينج، عن عمر ناهز 95 عاماً. 

وأعلن مركز كينج أن الناشطة التي كانت عضوًا مؤسسًا في مجلس إدارته توفيت "بسلام" وسط عائلتها في مدينة أتلانتا بولاية جورجيا.

وللراحلة باع طويل في الدفاع عن الحريات، حيث شاركت بأحداث تاريخية لحركة الحقوق المدنية مثل مسيرة عام 1965 بين مدينتي سلما ومونتجمري بولاية ألاباما ومسيرة رفض الخوف في مسيسبي عام 1966.

ولدت كريستين كينج يوم 11 سبتمبر عام 1927 في أتلانتا، وحصلت على درجة البكالوريوس في الاقتصاد من كلية سبيلمان عام 1948 ثم التحقت بجامعة كولومبيا بنيويورك، حيث حصلت على درجتي ماجستير في التعليم.

يذكر أن مارتن لوثر كينج اغتيل في ممفيس بولاية تنيسي على يد جيمس إيرل راي عام 1968، وفي العام نفسه، اشتركت فارس مع أرملته كوريتا سكوت كينج في تأسيس مركز كينج للتغيير الاجتماعي السلمي في أتلانتا.
 

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