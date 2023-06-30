لابورتا: نجهز تكريما لـ ميسي.. وبرشلونة فوق الجميع

أكد خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة، أن النادي الكتالوني يجهز تكريما خاصا للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وقال لابورتا في تصريحات أبرزتها صحيفة “سبورت” الإسبانية:" لقد أخبرت ميسي بالفعل أننا نعمل على تكريم كبير له، علينا أن نتذكر هولاء اللاعبين العظماء،آمل أن يكون ذلك عندما يعاد افتتاح ملعب كامب نو".

وأضاف:" ميسي تعرض لضغط كبير في باريس سان جيرمان ، لكنه أراد العودة إلى برشلونة".

وتابع:" لم يكن يريد ميسي أن يتعرض لهذا القدر من الضغط وبالتأكيد كان سيواجه ذلك أيضًا هنا حال عودته، أخبرنه أني أتفهم الأمر ونفس الأمر فعلته جماهير النادي، سيظل برشلونة دائمًا وطنه".

وأشار" أتمنى لـ ميسي التوفيق مع إنتر ميامي وأن يقدم أداءا جيدا".

واختتم:" أعرف ميسي منذ أن كان صغيرا، وعدم تواجده معنا يحزنني لكن هناك قرارات يجب اتخاذها، أعتقد أنني بذلت قصارى جهدي من أجل النادي، وسيظل برشلونة فوق الجميع".

وكان ليونيل ميسي غادر برشلونة في صيف 2021، بعد انتهاء عقده مع النادي الكتالوني، وفشل الإدارة في تجديد عقده بسبب الأزمة المالية لينضم لنادي باريس سان جيرمان في صفقة انتقال حر.

فشل عودة ميسي:

يذكر أن نادي برشلونة فشل في استعادة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الصيف الحالي، إذ اختار النجم الأرجنتيني الانتقال إلى إنتر ميامي الأمريكي بعد انتهاء عقده مع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.