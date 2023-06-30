الزراعة في أسبوع.. ضخ المزيد من السلع والمنتجات وإفراج جديد عن الأعلاف

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الاراضي، "الانفوجراف الاسبوعي" في نسخته رقم ١٤٩ ، حول الحصاد الاسبوعي لأهم أنشطة الوزارة، في الفترة من ٢٣ وحتى ٢٩ يونيو الجاري، وذلك بالتعاون مع المكتب الاعلامي للوزارة، كما أصدر المركز أيضا ملخصا بالفيديو، حول أنشطة الوزارة خلال نفس الفترة.

وسلط الإنفوجراف الضوء على، ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا لوحدة الهند بمجلس الوزراء، حضره كل من السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، وحسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وباسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والسفير أيمن كامل، مساعد وزير الخارجية للشئون الآسيوية، والسفير أبو بكر حفني، مستشار وزيرة التعاون الدولي للشئون الآسيوية، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية، كما عقد رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا؛ لمناقشة مقترحات تحفيز نشاط البورصة المصرية للسلع، وذلك بحضور السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمستشار عمر مروان وزير العدل، والدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية، ورامي الدكاني، رئيس البورصة المصرية، والدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، ورئيس مجلس إدارة البورصة المصرية للسلع.

وخلال هذا الاسبوع عقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي اجتماعا لمتابعة تنفيذ المشروعات المشتركة بين الوزارتين، كما التقى وزير الزراعة، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية مع الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، والوفد المرافق له وتناول اللقاء بحث سبل التعاون المشترك بين وزارة الزراعة وجامعة حلوان، من خلال الهيئات والمراكز العلمية والبحثية التابعة للطرفين، كما تفقد وزير الزراعة، المنافذ التابعة للوزارة ومعرض خير مزارعنا لأهالينا، في زيارة مفاجئة رافقه خلالها المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة وبعض قيادات الوزارة وذلك للاطمئنان على توافر السلع الغذائية للمواطنين.

وأدى وزير الزراعة واستصلاح الأراضي صلاة عيد الاضحى المبارك في ساحة قريته بنا ابو صير مركز سمنود محافظة الغربية.

وأعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي انه تم خلال الفترة من 16/6/2023 حتى 22/6/2023، الإفراج عن 201 ألف طن من الذرة وفول الصويا بحوالي 102 مليون دولار، كما أعلنت الوزارة استمرار ضخ المزيد من السلع والمنتجات الغذائية، من انتاج الجهات التابعة للوزارة ومراكزها البحثية، بكافة منافذها الثابتة والمتنقلة، لمحاربة الغلاء، ورفع العبء عن كاهل المواطنين، كذلك أوفدت الوزارة بعثة من ٣٠٦ طيب بيطرى إلى السعودية؛ للمشاركة في الكشف على لحوم الهدى والأضاحي خلال موسم الحج هذا العام، كما قدم الوزير التهنئة للدكتور كامل عبد السلام رئيس قسم بحوث امراض القطن(سابقا) بمناسبة حصوله على جائزة الدولة للتفوق في العلوم الزراعية.

ونظم معهد تكنولوجيا الأغذية برنامج تدريبى بعنوان "طرق تصنيع زيتون المائدة و تحديات التصدير" لعدد من المستثمرين و العاملين فى مجال تصنيع زيتون المائدة ولأصحاب مزارع الزيتون، كما أعلن الدكتور شكر عبد السلام مدير المعمل المركزي للمبيدات استمرار العمل بالمعمل بكافة أقسامة طوال إجازة عيد الأضحى المبارك؛ لدفع عجلة الاقتصاد الزراعي وحماية صحة المصريين، كما أعلن الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الأرشاد الزراعي أن القطاع يقوم بتنفيذ البرنامج التدريبي لتدريب الميسرين لتدريب المرشدين الزراعيين ومهندسي المكافحة لمحافظات الوجهين القبلي والبحري بالتعاون مع الفاو.

فيما كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في غرفة العمليات المركزية، عن انه تم خلال اول يومان من إجازة عيد الاضحى المبارك، استقبال حوالي 100 استفسار من المواطنين، فضلا عن 33 شكوى، تم التفاعل مع جميعها والتواصل مع المسئولين للعمل على حلها على الفور، كما استقبل المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية 350 عينة منتجات غذائية خلال اول ايام إجازة عيد الأضحى كما أصدر 600 شهادة تحليل للعملاء.