الأدلة الجنائية تفحص حريق اندلع في مطعم شهير بأكتوبر

كلفت جهات التحقيق بالجيزة، بانتداب الأدلة الجنائية لمعاينة حريق نشب داخل مطعم شهير بميدان الحصري في مدينة 6 أكتوبر، وكذا رفع الآثار المادية للحريق وحصر الخسائر الناجمة عنه، كما كلفت رجال المباحث بإجراء التحريات اللازمة حول الواقعة.

وتبين من الفحص المبدئي، أن الحريق قد نشب داخل مطبخ المطعم وامتد إلى صالة الطعام، ولكن رجال الحماية المدنية تمكنوا من السيطرة عليه، وانه لم يسفر عن اصابات بشرية.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بنشوب حريق داخل مطعم شهير بميدان الحصري بمدينة 6 أكتوبر، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة ب4 سيارات إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

تم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال الواقعة للعرض على النيابة للتحقيق.