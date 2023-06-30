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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

التليفزيون المصري ينقل صلاة الجمعة من مسجد الحسين في ذكرى 30 يونيو

مسجد الحسين
مسجد الحسين

نقل التليفزيون المصري ، شعائر صلاة الجمعة من مسجد الإمام الحسين بالقاهرة ، في ذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة.

وكلف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ، الدكتور مصطفى عبد السلام محمد ، إمام مسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه) بالقاهرة بأداء خطبة الجمعة اليوم التي توافق ذكرى 30 يونيو ، بعنوان: "حديث القرآن الكريم والسنة النبوية المشرفة عن الأمن" ، والتي ينقلها التليفزيون المصري من مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه بالقاهرة.


كانت قد قررت وزارة الأوقاف  الاستعانة بالواعظات للإشراف على مصليات النساء بالساحات الرئيسية والمساجد الكبرى في صلاة عيد الأضحى المبارك ، وقد شارك في تنظيم مصليات السيدات بهذه المساجد كل من :


1- الواعظة/ ميرفت عزت.
2- الواعظة/ إيمان أحمد فريد أبو حديد.
3- الواعظة/ نائلة يوسف إبراهيم.
4- الواعظة/ إيمان محمد صبحي.
5- الواعظة/ جيهان أحمد عرفة شحاتة.
6- الواعظة/ أمنية أحمد فريد أبو حديد.
7- الواعظة/ عبير أحمد الصاوي.
8- الواعظة/ منال حسن الخشاب.
9- الواعظة/ ميرفت محمد نجيب
10- الواعظة/ مرفت محمد رمضان.
11- الواعظة/  إيمان الحسيني عبدالرحمن.
12- الواعظة/ شيرين محمود غيته. 

 

صلاة الجمعة التليفزيون المصري مسجد الإمام الحسين ثورة 30 يونيو الأوقاف الأمن

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