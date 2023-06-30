ذكرى ثورة 30 يونيو.. ميدان الرفاعي بالعريش شاهد على رحيل الإخوان

شهدت مدينة العريش محافظة شمال سيناء، فعاليات الثورة الشعبية في 30 يونيو 2013، حيث نظمت القوى السياسية والثورية بالمحافظة مسيرات شارك فيها مئات من المواطنين في مختلف مدن المحافظة للمطالبة بإسقاط حكم الإخوان المسلمين والدعوة الى انتخابات رئاسية مبكرة.



وشهد ميدان الرفاعي "السادات" بوسط مدينة العريش العاصمة جميع المسيرات، والالتزامات للمطالبة برحيل نظام الإخوان، حيث أقيمت منصة وعدة خيام للمعتصمين .

ورفع المتظاهرون أعلام مصر وعدد من اللافتات والشعارات التى تطالب برحيل النظام من بينها لافتات كبيرة كتب عليها " ارحل" .. مطالبين باسقاط الرئيس مرسى وأركان نظامه وتقديمهم للمحاكمة.



هتافات المتظاهرين:



وردد المتظاهرون هتافات " أنا مش كافر أنا موش ملحد .. يسقط يسقط حكم المرشد " ، " ثورة ثورة حتى النصر .. ثورة ثورة فى كل شوارع مصر " ، " عبد الناصر قالها زمان .. الاخوان مالهمش أمان " ، " الشعب يريد إسقاط النظام " ، و" من سينا للتحرير .. بنطالب بالتغيير " .



كما جابت المسيرات أحياء وشوارع مدينة العريش العاصمة حاملين أعلام مصر ولافتات ارحل ، ورددوا الشعارات المنددة بحكم المرشد والمطالبة برحيل نظام الإخوان.



