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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: 30 يونيو أنقذت مصر من الفاشية الدينية

عمرو السباطي، عضو
عمرو السباطي، عضو مجلس النواب

هنأ النائب عمرو السنباطي عضو مجلس النواب عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن ، و نائب  دائرة مصر الجديدة ومدينة نصر، الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري بمناسبة ذكرى ثورة ٣٠ يونيو ، موضحا أن  نجاح ثورة ٣٠ يونيو جاء بفضل انحياز القيادة السياسية للانتفاضة الشعبية الكبيرة .

وقال السنباطي أن ثورة ٣٠ يونيو أنقذت مصر  من الفاشية الدينية ، وحافظت على الهوية المصرية وانطلقت بالدولة  نحو البناء والتنمية  عبر ثورة من الإنجازات ، والمشروعات  القومية الكبرى  التي تحقق مصلحة    الأجيال القادمة .

 

وأضاف السنباطي  أن ثورة ٣٠ يونيو عبرت عن  الإرادة المصرية ،و استردت  الهوية المصرية التي كادت الجماعة الإرهابية أن تطمسها لتحقق أهدافها الخبيثة  ، و أضاف " في مثل هذا اليوم  خرجت الملايين لتصحيح المسار  بالتصدي  لجماعة أرادت الهيمنة على مفاصل الدولة  .


وقال  ، أن  ثورة ٣٠ يونيو أنقذت مصر من محاولات  الدفع بها نحو  الفوضى والانهيار، على يد قوى الشر التى أرادت النيل من أمن هذا الوطن ومقدراته.

 

ولفت  السنباطي إلى أنه بعد  نجاح الثورة حققت الدولة إنجازات  متعدده في المجالات الاقتصادية و الاجتماعية و الدبلوماسية، و استعادت دورها الريادى والمحورى تجاه القضايا الإقليمية والعربية والافريقية والدولية، موضحا أن هذه الإنجازات من شأنها  تأمين المصالح والأهداف الوطنية و تنطلق بالدولة نحو الجمهورية الجديدة .

 

وأوضح السنباطي أن ما تحقق من إنجازات  بعد ٣٠ يونيو غير مسبوق  ، حيث  تصدت الدولة لقوى الشر و الظلام و قامت بمواجهة خطر الإرهاب ببسالة بالتوازي مع خطوات  التعمير و التنمية و البناء.

عمرو السنباطي مجلس النواب السيسي ثورة ٣٠ يونيو ٣٠ يونيو

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