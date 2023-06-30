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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة 75 تعديا على الأراضي الزراعية وإيقاف بناء بدون ترخيص ببني سويف

ازالات بني سويف
ازالات بني سويف

شدد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، على ضرورة مواجهة كافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، مع الاهتمام بأعمال النظافة والتجميل ورفع القمامة والمخلفات على مستوى مراكز ومدن المحافظة، وبخاصة خلال أيام عيد الأضحى ، والتي قد يستغلها البعض في التعدي على الأراض الزراعية أو الشروع في أعمال بناء مخالف داخل الأحوزة العمرانية، وتفعيل غرفة العمليات بديوان عام المحافظة والتواصل الدائم مع غرف العمليات الفرعية بالمديريات والوحدات المحلية لمتابعة أية شكاوى والعمل على التدخل السريع لحلها، ووفق خطة محكمة ومحددة للتعامل مع كافة المواقف والمشاكل في القطاعات الخدمية.

وتبين من التقرير، الذي أعده المهندس أشرف كمال رئيس وحدة المتغيرات المكانية بالديوان العام، أنه قد تم إيقاف وإزالة في المهد لعدد 39حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومخالفات بناء داخل الحيز العمراني، بكافة مراكز المحافظة، وذلك في ثالث أيام إجازة عيد الأضحى المبارك، وتضمنت 33حالة تعد على الأراضي الزراعية، وحالة واحدة على أملاك الدولة، 5حالات بناء طوابق عليا بدون ترخيص) ليصبح إجمالي ما تم إزالته خلال إجازة العيد إلى 75حالة، وذلك بالتنسيق والتعاون مع الوحدات المحلية والجهات الأمنية وحماية الأراضي بمديرية الزراعة ومتابعة وإشراف من وحدة المتغيرات المكانية بالديوان العام ولجانها الفرعية بالمراكز

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وطالب المحافظ بأهمية واستمرار المتابعة الدائمة لأية متغيرات مكانية غير قانونية أو حالات تعد جديدة والتعامل معها فوراً، مع استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى، ومنع أي تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، لضمان عدم استغلال أيام العيد في التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة أو أية أعمال بناء مخالفة

جدير بالذكر أن مديرية الزراعة قد أتمت استعداداتها ضمن خطة المحافظة الخاصة بعيد الأضحى المبارك، والتي تضمنت تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان المديرية برئاسة وكيل الوزارة متصلة بغرفة عمليات فرعية بإدارات الزراعة لمتابعة سير العمل ومواجهة أية تعديات على الأراضي الزراعية قد تحدث استغلالاً لإجازة العيد.

الأراضى الزراعية وأملاك الدولة القطاعات الخدمية دون ترخيص درجة الإستعداد القصوى لتعديات على الأراضى الزراعية وحدة المتغيرات المكانية وأملاك الدولة ني سويف

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