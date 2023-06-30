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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

هاشتاج السيسي معانا واحنا معاه يتصدر تريند تويتر في ذكرى 30 يونيو

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

دشن عدد من رواد السوشيال ميديا هاشتاج “السيسي معانا واحنا معاه”، عبر حساباتهم الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، للإشادة بمجهودات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والاحتفال بمرور 10 سنوات علي ذكري ثورة 30 يونيو.

وتصدر هاشتاج “السيسي معانا واحنا معاه”، قائمة تريند الأكثر تداولًا عبر تويتر، وجاءت التغريدات من قبل رواد السوشيال ميديا علي مجهودات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والاحتفال بمرور 10 سنوات علي ذكري ثورة 30 يونيو، كالاتي:

وألقى الرئيس عبد الفتاح  السيسي  كلمة بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة  العاشرة ، صباح اليوم . 

أبرز ما جاء على لسان الرئيس عبد الفتاح السيسي : 

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي في ذكرى ثورة 30 يونيو، إن هوية الوطن مصرية أصيلة لا تقبل اختطاف أو تبديل، وأعلن الشعب يومها أن مصر  للمصريين مستقلة في قراراها ولا تنتبه إلا لمصالح شعبها.

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن ثورة 30 يونيو عنوانا لإعادة تأكيد وحدة الوطن تحت هويته المصرية الجامعة التي لا تفرق بين الشعب كله دون تمييز أو انقسام.

 

وتابع السيسي: للتاريخ أيام لامعة تضيء عتمة الليل وتبدد ظلمة الطغيان، وتنير الطريق أمام الثائرين، وتهديهم سواء السبيل .

وأضاف السيسي: يوم 30 يونيو عام 2013 انتفض شعب مصر العظيم ثائرا على من أرادو اختطاف وطنه، رافضا الظلم والطائفية والاستبداد. 

وقال الرئيس السيسي، إن الكثير احتار في منبع هذه الإرادة الصلبة والعظيمة التي لا تلين والتي نقلت مصر خلال أعوام  قليلة من دولة تواجه الانقسام الخطير وشبح الاقتتال الخطير إلى دولة متماكسة ينعم شعبها بأمن واستقرار غال الثمن، دفعه أبطال من صلب هذا الشعب من قواته المسلحة وشرطته الذين تصدوا بصدورهم لموجهة إرهاب هو الاعتي والأشرس، وقدم رجالهم أرواحهم كي يعيش الوطن ويزدهر.

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