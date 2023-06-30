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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

الذكاء الصناعي يطور دواء لمرض نادر لأول مرة في التاريخ

الذكاء الصناعي
الذكاء الصناعي

طور الذكاء الصناعي دواء هو الأول من نوعه يستهدف مرض تليف الرئة مجهول السبب ويعتبر هذا النوع من الأمراض نادر الحدوث. 
 

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وبحسب ما ذكرته شبكة «فوكس نيوز» الأمريكية، سيتم اختبار الدواء الذي يحمل اسم INS018_055، على عدد من المشاركين الذين تم تشخيص إصابتهم بالمرض، في تجربة تبلغ مدتها 12 أسبوعاً.

وقال أليكس زهافورونكوف، الرئيس التنفيذي لشركة «إنسيليكو ميديسن» المطورة للعلاج الجديد: «هذا الدواء الذي سيتم إعطاؤه عن طريق الفم، سيخضع للاختبارات الصارمة نفسها التي تخضع لها الأدوية التقليدية، لضمان فعاليته وسلامته».

ولفت إلى أن الدواء تم تطويره بشكل أسرع بكثير من الأدوية التقليدية، بفضل تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وأوضح زهافورونكوف أنه عند تطوير أي عقار جديد، يجب أن يقوم العلماء بتحديد الجزء الذي سيتم استهدافه بالجسم لإعاقة تطور المرض دون الإضرار بالمريض، قبل أن يتم إجراء تجارب على هذا الدواء على الحيوانات، ثم تجارب سريرية على متطوعين بشريين أصحاء، وأخيراً على عدد من المرضى.

وأضاف زهافورونكوف: «إذا أظهرت هذه الاختبارات نتائج إيجابية في مساعدة المرضى، فإن الدواء يصل إلى خطوته الأخيرة، والتي تتمثل في موافقة الهيئات التنظيمية لاستخدامه علاجاً لهذا المرض».

وقال إنه في العملية التقليدية، يقوم العلماء بالبحث بدقة في كل الدراسات العلمية، وقواعد بيانات الصحة العامة، للبحث عن المسارات أو الجينات المرتبطة بالمرض المستهدف.

إلا أن زهافورونكوف أشار إلى أن الذكاء الاصطناعي يسمح بتحليل كميات هائلة من البيانات في وقت سريع جداً، وقد يصل إلى روابط ومعلومات مهمة قد لا يلتفت إليها العلماء البشريون.

 

الذكاء الصناعى مرض تليف الرئة

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