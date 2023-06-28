سباق التكنولوجيا العالمي.. لماذا فرضت الولايات المتحدة عقوبات على رقائق الذكاء الاصطناعي للصين؟

أفادت صحيفة وول ستريت جورنال نقلاً عن مصادر، أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تدرس فرض قيود جديدة على تصدير رقائق الذكاء الاصطناعي الأمريكية إلى الصين.

وقالت المصادر إن وزارة التجارة الأمريكية يمكن أن تتحرك في أقرب وقت ممكن، في أوائل الشهر المقبل، لإيقاف شحنات الرقائق التي تصنعها شركة نفيديا وغيرها من صانعي الرقائق للعملاء في الصين والدول الأخرى ذات الاهتمام دون الحصول على ترخيص أولاً، لافتا إلى أن هذه هى القواعد النهائية لتقنين وتوسيع اجراءات الرقابة على الصادرات التي اعلنت في اكتوبر الماضي.

وفقًا لصحيفة وول ستريت جورنال: "يمكن أن تؤدي هذه الخطوة إلى زيادة عرقلة قدرة الصين على بناء قدراتها في مجال الذكاء الاصطناعي بعد القيود التي فرضت العام الماضي والتي استطاعت منع وصول شرائح الذكاء الاصطناعي المتقدمة من إنتاج Nvidia و Advanced Micro Devices".

وخلال اجتماع مع مؤسس شركة مايكروسوفت بيل جيتس في يونيو، صرح الرئيس الصيني شي جين بينج أنه يرحب بالشركات الأمريكية التي تجلب تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي إلى الصين.