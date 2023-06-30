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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

حزب الاتحاد: 30 يونيو أسست لتحالف الشعب والجيش على مسار البناء والتنمية

ثورة 30 يونيو
ثورة 30 يونيو

تقدم حزب الاتحاد بخالص التهنئة للشعب المصري العظيم، ورئيسه البطل الرئيس عبد الفتاح السيسي بمرور عشر سنوات علي ثورة 30 يونيو المجيدة، الثورة التي أنقذت البلاد من التطرف والارهاب، وحفظت مصر من شر الفتنة بعد أن استجابت القوات المسلحة المصرية الباسلة لأصوات جماهير الشعب المصري الهادرة في جميع ميادين مصر، تهتف بسقوط جماعة الإخوان المارقة، ورئيسها العميل، بعد ما استبدوا وطغوا وبغوا، وكادوا أن يضيعوا الوطن في سياق مشروعاتهم الوهمية الإقليمية والدولية.

وقال الحزب في بيان له، إنها الثورة التي ولد من رحمها «تحالف 30  يونيو» الجامع لأطياف القوى السياسية في مصر تحت لواء «الدولة الوطنية»،  والذي استعاد رونقه في العام الأخير بفضل الدعوة الكريمة من الرئيس السيسي للحوار الوطني،  الذي يمثل محطة فارقة في تاريخ الثورة المجيدة التي قضت على مشروع «الدولة الدينية» في مصر والمنطقة العرببة،  واقتلعت جذور الإخوان محلياً وعربياً ودولياً.

وأشار إلى أن «30 يونيو» أسست لتحالف الشعب والجيش على مسار البناء والتنمية والطريق نحو الجمهورية الجديدة، ولا يفوتنا أن نتوجه بالتحية لشهدائنا من الجيش والشرطة البواسل الذين ضحوا بأرواحهم كي يبقى الوطن.

وقال إنه في قادم الأيام تحتاج مصر منا جميعاً أن تتضافر جهودنا لاستكمال مسيرة البناء، على العهد مع قائد وطني مخلص وأمين، نكمل معه دورنا في النظام السياسي، معارضة وطنية إيجابية، نمارس عملنا في دعم الحياة الحزبية وإثرائه لما فيه صالح الوطن.

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